Le prix Loge 2020 décerné à Jean-Marc Crevier

L’organisme travaille sur cette coopérative depuis 2013. Selon la coordonnatrice de Loge m’entraide, Sonia Côté, M. Crevier serait le premier conseiller à supporter le projet.

Depuis sept ans que les locataires appauvris de Saguenay demandent l’aide de la Ville pour fonder leur coopérative d’habitation sans recevoir la moindre considération , indique Mme Côté par voie de communiqué. En 2020, M. Crevier aura été le premier élu municipal à défendre haut et fort ce projet, un geste politique courageux et estimé des locataires appauvris, ce qui lui vaut le prix Loge 2020!

De son côté, le conseiller municipal est très honoré d’avoir reçu cette distinction.

Ce qui me plaisait dans le projet de Loge m'entraide, c'est qu’il s’agit d’une coopérative, explique-t-il. Puis, quand on regarde assez souvent les coopératives qui sont mises en action, qu'on pense à Desjardins, qu'on pense à Nutrinor. Tout dernièrement, au niveau de la région, on n'a qu'à penser au Quotidien, je crois que c'est une belle réussite. Je suis à peu près convaincu qu'avec leur projet, ce serait une bonne réussite aussi parce que le logement, dans le secteur de Kénogami où ils veulent implanter les logements dont ils parlent, le besoin est criant.

Pas de prix citron

À compter de cette année, Loge m’entraide n’accordera plus son prix citron. Ce dernier était remis à l’acteur de la région ayant le moins contribué à la lutte contre la pauvreté et au droit à l’hébergement.