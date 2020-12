COVID-19 : un 44e décès et 17 nouveaux cas en Gaspésie

La santé publique rapporte 17 nouveaux cas de COVID-19 en Gaspésie, ce qui représente une hausse significative du nombre de cas enregistrés dans la région. Une personne de plus a également succombé à la maladie.

Selon le docteur Yv Bonnier-Viger, directeur régional de santé publique, deux facteurs expliquent cette augmentation du bilan.

On a eu des rassemblements familiaux qui ont été plus élargis que prévu et des gens qui revenaient d'autres régions : les deux ensemble ont fait que plusieurs familles ont été touchées par le virus , explique le docteur Bonnier-Viger.

Cette situation n'est pas limitée à un seul secteur de la Gaspésie, ce qui se reflète dans le bilan quotidien : les cas enregistrés jeudi sont répartis dans plusieurs MRCMunicipalité régionale de comté de la région.

La MRCMunicipalité régionale de comté du Rocher-Percé compte huit nouveaux cas et celle de La Côte-de-Gaspé en compte cinq.

Dans la Baie-des-Chaleurs, trois cas ont été déclarés dans la MRCMunicipalité régionale de comté d'Avignon et un dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Bonaventure.

À Listuguj, le conseil de bande de la nation micmaque a confirmé que trois cas de COVID-19 avaient été déclarés au sein de la communauté. Les trois cas sont liés à des retours de voyage.

Le docteur Yv Bonnier-Viger s'attend à une hausse des cas enregistrés dans les jours suivant les Fêtes avant un retour au niveau des derniers jours.

Cas par MRC Municipalité régionale de comté : Avignon : 379 cas (+3)

Bonaventure : 375 cas (+1)

Le Rocher-Percé : 373 cas (+8)

La Côte-de-Gaspé : 404 cas (+5)

La Haute-Gaspésie : 36 cas

Les Îles-de-la-Madeleine : 32 cas Source : CISSS de la Gaspésie

Au total, la région compte 44 décès liés au virus depuis le mois de mars.

Deux nouvelles personnes sont considérées comme guéries, mais il reste 60 cas actifs de la maladie en Gaspésie. Cinq personnes sont toujours hospitalisées.

Mercredi, la santé publique rapportait sept nouveaux cas de la COVID-19 dans la péninsule.

À l'échelle de la province, la santé publique a enregistré un nouveau sommet pour une troisième journée d'affilée, avec 2819 nouvelles infections et 62 décès supplémentaires.