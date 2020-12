Les prénoms de bébés les plus populaires en Colombie-Britannique en 2020

Le prénom Olivia est sacré le plus populaire pour les nouveau-nés en Colombie-Britannique pour une seconde année consécutive.

Il s'est retrouvé dans le palmarès des prénoms préférés pour les bébés nés dans la province au cours de huit des neuf dernières années.

Olivia, Liam, Oliver, Noah, Lucas, Emma, Theodore, Benjamin, Ethan et Charlotte sont les prénoms les plus communs pour les bébés britanno-colombiens nés entre le 1er janvier et le 17 décembre 2020, selon l'agence de collecte de statistiques provinciale.

La liste complète, qui n'a pas encore été publiée, ne répertorie que les noms qui apparaissent cinq fois ou plus, note l'agence dans un communiqué.

Difficile pour l'instant de savoir combien de nouveau-nés porteront des noms inspirés de la pandémie. Partout dans le monde, on remarque cette année une tendance à nommer des bébés Corona ou encore Lockdown.

Au 28 décembre 2020, 40 526 bébés étaient nés en Colombie-Britannique au cours de l'année.