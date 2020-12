Comment fêter la fin de l’année 2020 en Saskatchewan?

Sans surprise, les restrictions sanitaires mises en place pour contrôler la propagation de la COVID-19 restreignent de beaucoup les célébrations de la nouvelle année. Malgré tout, des activités tant à Saskatoon et Regina que sur le web vous permettront de fêter en ce 31 décembre.

Tout d’abord, dans la Ville des Ponts, le service des pompiers invite la population à sortir sur les balcons à 19h et à témoigner de sa gratitude envers les travailleurs de la santé en faisant le plus de bruit possible.

Un moyen sécuritaire de soutenir les travailleurs de premières lignes qui avait déjà été utilisé dans de nombreuses villes de par le monde au printemps dernier.

Les pompiers de la municipalité feront également leur rolling parade, un défilé devant les hôpitaux de la ville pour souligner le travail essentiel des médecins, infirmières et autres préposés au cours des derniers mois.

Par ailleurs, le circuit illuminé de la Forêt Enchantée demeure ouvert de 17h à 22h, au nord-est de la ville.

Les amateurs de plein air pourront également profiter d’une dernière glisse sur la patinoire Meewasin, au pied de l’hôtel Delta Bessborough. L’horaire demeure inchangé, mais un concours sera organisé chaque heure pour célébrer cette dernière journée de 2020.

Un 31 décembre expérimental à Regina

Pour les jeunes (et moins jeunes) curieux de science, le Centre des Sciences de Regina organise un décompte explosif pour célébrer le passage à la nouvelle année. Photo : Capture d'écran

Du côté de Regina, les familles pourront terminer l’année en découvrant davantage le monde qui nous entoure.

En effet, le Centre des Sciences a concocté une boîte remplie d’activités scientifiques que la population a pu commander dans les dernières semaines.

Selon le musée, le paquet contiendrait plus de quatre heures de divertissement pour les enfants âgés de 6 à 12 ans.

Le Centre des Sciences a également organisé un décompte (littéralement) explosif à midi. Pour ceux l’ayant manqué, l’événement reste disponible sur la chaîne YouTube de l’établissement.

Terminer l’année dans un éclat de rire

Pour les plus vieux ayant besoin de rire un peu, L’Atelier Culturel de Radio-Canada vous invite à visionner la revue de l’actualité Le Rire aussi c’est contagieux.

Produite par l’UniThéâtre d’Edmonton, ce spectacle virtuel d’une heure couvrira de manière humoristique l’actualité politique, culturelle et sociale de 2020 dans l’Ouest du Canada.

Mettant en vedette Katrine Deniset, Steve Jodoin, Vincent Forcier, Josée Thibeault ainsi que le musicien Eric Doucet et le bruiteur Isael Huard, voilà une bonne façon de terminer l’année dans un éclat de rire.

Avec les informations de Geneviève Patterson