Nouveau record de cas de COVID-19 en Estrie

Le dernier pic remontait au 18 décembre avec 129 nouveaux cas.

La région de Sherbrooke et celle de la Haute-Yamaska sont celles qui recensent le plus de nouveaux cas avec respectivement 42 et 44.

L’Estrie enregistre d’ailleurs 5 nouveaux décès, dont un à la résidence Haut-Bois de Sherbrooke et deux à l'hôpital et au centre d'hébergement Argyll, toujours à Sherbrooke.

Du côté des hospitalisations, on dénombre 45 lits occupés sur les 74 qui sont dédiés à la COVID-19.

Actuellement, 7 personnes se trouvent aux soins intensifs.

En Estrie, 1234 doses de vaccin de la COVID-19 ont été administrées à des travailleurs de la santé.