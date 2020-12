Des Acadiens expatriés passent les Fêtes loin de leur famille

Un couple originaire de la Péninsule acadienne a passé Noël d'une bien différente façon. Mireille Robichaud et André-Marc Lanteigne se sont installés en Malaisie en février, tout juste avant le début de la pandémie.

Mme Robichaud a obtenu un poste à la banque centrale de Malaisie. Le plan était de revoir la famille au Nouveau-Brunswick cet été et pour la période des Fêtes, mais la pandémie en a décidé autrement.

On devait aller au Nouveau-Brunswick au mois d’août et durant la période des Fêtes. On n'a fait ni un ni l’autre. On s’organise pour que ça ressemble le plus possible à chez nous. On a trouvé un arbre sur Internet. On a réussi à trouver des décorations. Notre porte d’entrée est décorée , a expliqué Mme Robichaud.

L'arbre de Noël de Mireille Robichaud et André-Marc Lanteigne contraste avec le décor de la Malaisie. Photo : Gracieuseté/André-Marc Lanteigne

Depuis plusieurs semaines, les cas augmentent. On est presque à 2000 cas par jour versus 40 cas par jour il y a sept mois , souligne-t-elle.

Grâce à la technologie, le couple peut garder contact avec la famille au loin, et ce, malgré le décalage horaire. Les Acadiens ont quand même tenté de faire venir les traditions des Fêtes à eux, mais là encore, ç’a été impossible.

Je m’étais préparée. J’avais acheté une dinde pour recevoir des amis de la Malaisie avec un repas traditionnel acadien. Mireille Robichaud

Une situation « inquiétante » aux États-Unis

Vivre aux États-Unis n'est pas de tout repos avec le nombre important de cas de COVID-19, sans compter la situation politique. Louise Williams a dû elle aussi annuler ses plans pour venir voir sa famille pour rester à Las Vegas pour les Fêtes.

Je viens d’une famille très proche. On a de gros soupers de famille. L’année passée au Nouveau-Brunswick, je crois qu’on était 40 , a expliqué la dame de Grand-Sault.

Une maison de Las Vegas aux États-Unis décorée pour les Fêtes. Photo : Gracieuseté/Louise Williams

Cette année, elle a quand même pu amener sa fille voir le père Noël, mais c’était loin d’être une expérience ordinaire.

C’était derrière une vitre. Je crois que ça l’a mélangée un peu , a-t-elle expliqué.

Elle s’inquiète par contre de la situation de la pandémie aux États-Unis.

Maintenant, les casinos sont ouverts. Je crois que les gens prennent moins la pandémie au sérieux qu’au printemps, même si on a doublé les cas par jour. Je trouve que c’est un peu décevant , a-t-elle avoué.

En Allemagne, loin de sa famille depuis 18 mois

Renette Robichaud, originaire de Pubnico en Nouvelle-Écosse, vit à Berlin en Allemagne depuis plusieurs années. Elle y enseigne le baccalauréat international depuis 2014.

Renette Robichaud et son conjoint devant leur arbre de Noël en Allemagne. Photo : Gracieuseté/Renette Robichaud

En raison de la pandémie, son mariage qui devait avoir lieu au Canada l'été dernier a été remis et voilà que la visite prévue durant les Fêtes est aussi partie remise.

Au mois de juin, si tout va bien on se marie , dit-elle avec optimisme.

Normalement, elle se rend voir sa famille deux fois par an. En raison de la pandémie, elle n’a pas vu sa famille depuis 18 mois.

Là je commence à trouver ça difficile de ne pas être avec ma famille , a-t-elle confié.

Le couple peut quand même passer les Fêtes avec des amis, mais les restrictions sont très sévères. Plus de 33 200 personnes sont décédées de la COVID-19 dans ce pays.

D'après des informations de la journaliste Sophie Désautels