Pourtant, l’année sportive 2020 avait bien commencé… Les Oilers et les Flames connaissaient du succès et je me préparais à couvrir les deux équipes en séries éliminatoires.

En février, je me suis rendu en Californie pour découvrir le quotidien du gardien de but franco-albertain Zachary Sawchenko, qui disputait sa première saison professionnelle  (Nouvelle fenêtre) dans l’organisation des Sharks de San José.

Zachary Sawchenko terminera bientôt sa première saison comme professionnel. Photo : Barracuda de San José / Kavin Mistry

J’avais reçu la confirmation qu’à l’été, j’allais prendre part à mes premiers Jeux olympiques en assurant la description des matchs de hockey sur gazon.

Les camps d’entraînement des équipes de la Première ligue canadienne de soccer s’étaient amorcés en mars et les joueurs francophones étaient nombreux au sein des deux formations albertaines.

Edmonton devait accueillir les séries éliminatoires de la Ligue canadienne de basketball élite à l’été et le Championnat mondial de hockey junior, en compagnie de Red Deer, à l’hiver.

Les projets étaient nombreux, j’allais être occupé, ça allait être une bonne année .

Une pause

Le 16 mars, mon patron et moi avons décidé que je travaillerai à la maison. J’ai ramassé mon équipement technique et quelques effets personnels en me disant que ces quelques semaines allaient me sortir de la routine.

De toute façon, comme il n’y avait plus rien à couvrir, j’allais pouvoir avancer sur des projets qui me tiennent à cœur, mais qui sont sur la glace depuis trop longtemps.

Je pensais que ma présence à la radio, à la télévision et sur le web allait diminuer considérablement. De toute façon, il n’était question dans l’actualité que du coronavirus.

Rapidement, mon patron a compris que bien que les gens voulaient être informés sur le « nouveau virus », mais ils avaient aussi besoin d’être divertis et d’entendre parler d’autres choses. On m’a donc demandé d’être créatif pour amener, sur nos plateformes, un contenu original.

Mes athlètes

Comme vous l’avez probablement fait vous aussi avec les membres de votre famille et vos amis, j’ai décidé de commencer à prendre des nouvelles de « mes » athlètes.

Jacob Boucher m’a raconté les frustrations qu’il a vécues au cours de sa saison d’un match et demi avec les Hurricanes de Lethbridge.

J’ai discuté avec Isabelle Lajoie, qui venait de voir un championnat universitaire de hockey féminin lui échapper en raison de l’annulation du tournoi à la dernière minute, et avec son frère Marc, qui venait de conclure sa première saison avec les Americans de Tri City.

J’ai contacté la joueuse de soccer Yasmine Hall qui s’apprêtait à reprendre l’action après une blessure qui l’a forcée à rater une saison complète.

Yasmine Hall a subi deux opérations au genou. Photo : Famille Yasmine Hall

Le gardien de but Marc-Olivier Daigle m’a raconté qu’il avait probablement disputé son dernier match de hockey.

Georges Laraque m’a expliqué qu’il s’entraînait pour un marathon et qu’il avait installé un tapis roulant dans sa cuisine.

Jeff Drouin-Deslauriers m’a parlé de la transition entre la carrière de joueur de hockey et celle de courtier en immobilier.

Gaëtan Haas m’a appris qu’il était devenu un expert du jeu de UNO et qu’il voulait apprendre l’Italien.

Randy Chevrier m’a raconté comment il se transformait en Père COVID avec ses enfants durant le jour et m’a confié ses inquiétudes sur l’avenir de la Ligue canadienne de football.

En plus de donner des conseils, Randy Chevrier propose des jeux, comme celui des 10 erreurs. Photo : Facebook / @randy.chevrier

Mes informateurs

Peut-être parce qu’ils avaient pitié de moi devant l’absence de compétitions sportives, des amis ont joué les informateurs et m’ont donné quelques tuyaux.

J’ai pu discuter avec le Dr Denis Vincent, sélectionné pour représenter le Canada dans une compétition internationale de soccer.

J’ai appris que Zoryanna Fontaine avait été recrutée par les Aigles bleues de Moncton et que Félix Dufour, lui, allait poursuivre son développement au volleyball avec les Ooks du collège NAIT.

J’ai jasé pour la première fois avec Sophie Lajeunesse, une gardienne de but qui a été recrutée par Hockey Canada.

Céline Dumay m’a présenté les projets de la Fédération francophone du sport qui ont mis en place des initiatives pour que les Franco-Albertains bougent durant la pandémie.

Karin Déry m’a expliqué comment il était important de donner l’exemple si l’on veut que nos enfants soient actifs.

Karin Déry a recommencé à courir à l'extérieur le 27 mars, plus tôt que les années passées. Photo : Facebook / @karin.a.dery

Des élèves de l’École Maurice-Lavallée à Edmonton m’ont inspiré avec leur projet de traverser virtuellement le Canada à la course ou à vélo.

L’entraîneur de patinage de vitesse Marcel Lacroix m’a raconté sa dernière journée de travail sans aucun collègue à saluer avant de tourner une page importante de sa vie.

Des témoignages

La pandémie m’a aussi permis d’offrir mon micro à des gens qui avaient des messages positifs à transmettre.

Len Rhodes m’a révélé qu’il n’avait aucun regret après avoir passé sept ans comme président de l’équipe de football d’Edmonton.

Mon collègue Marc-Éric Bouchard et moi avons échangé sur notre réalité commune, celle de couvrir le sport quand il n’y a pas de sport.

J’ai aussi rencontré un passionné de vélo, Éric Tremblay, qui m’a redonné le goût d’enfourcher ma bicyclette pour me déplacer chaque jour.

Éric Tremblay a réalisé un rêve en lançant son entreprise de réparation de vélo Photo : Radio-Canada / Patrick Henri

Marie-Ève Chiasson m’a présenté son défi 21 jours pour reprendre la forme.

Le coach de vie Joey Bouchard m’a rappelé l’importance pour les athlètes de prendre soin de leur santé mentale.

En plus de toutes ces belles rencontres, j’ai eu le plaisir de préparer des jeux-questionnaires sur le sport et de mettre à l’épreuve plus d’une cinquantaine de fois mon collègue François Joly qui était l'animateur de l’émission de radio La Croisée jusqu’en septembre.

Edmonton, « le centre de l’actualité sportive »

L’actualité sportive tournait peut-être au ralenti, mais certaines nouvelles ont tout de même retenu l’attention.

Après plusieurs années de discussion, l’équipe de football d’Edmonton a décidé de ne plus utiliser le nom Eskimos, un terme qui selon plusieurs portait préjudice aux communautés inuits du Grand Nord.

Le casque de l'équipe d'Edmonton Photo : La Presse canadienne / JOHN WOODS

La LNH a repris ses activités et deux villes canadiennes se sont transformées en bulle pour la durée des séries éliminatoires. Edmonton était l’une d’elles et j’ai eu le privilège de faire partie d’un groupe très restreint qui pouvait assister aux matchs en direct de la Place Rogers.

Depuis le 25 décembre, le Championnat mondial de hockey junior bat son plein à Edmonton et encore une fois, je suis sur place pour couvrir l’action.

N’oublions pas que Leon Draisaitl des Oilers a remporté les trophées Hart (joueur le plus utile à son équipe), Art-Ross (meilleur marqueur) et Ted-Lindsay (meilleur joueur selon ses pairs).

Leon Draisaitl a remporté plusieurs trophées cette année. Photo : USA Today Sports

Le joueur de soccer Alphonso Davies, d’Edmonton, est devenu le premier Canadien à remporter la Ligue des champions. Âgé de seulement 19 ans, le porte-couleurs du Bayern Munich a également remporté, conjointement avec le joueur de football Laurent Duvernay-Tardif, le trophée Lou-Marsh remis à l’athlète de l’année au pays.

Chanceux

Si vous demandez à n’importe qui de vous résumer l’année dans le monde du sport, il y a de fortes chances qu’on vous réponde qu'il ne s’est pas passé grand-chose.

Si vous me posez la même question, je vous répondrai que l’année a été remplie de bonnes nouvelles.