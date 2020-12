Les prénoms de bébé les plus populaires au Nouveau-Brunswick en 2020

Olivia est demeuré le prénom le plus populaire des parents au Nouveau-Brunswick pour une quatrième année consécutive. Ce prénom figure aussi au sommet des palmarès de 2020 de la Nouvelle-Écosse et de l' Île-du-Prince-Édouard .

D’après les résultats préliminaires dévoilés par le Bureau des statistiques de l’état civil de Service Nouveau-Brunswick, 5403 enfants sont nés dans la province en 2020, soit 2579 filles et 2824 garçons.

Les prénoms féminins plus variés

Même s'il y a eu plus de naissances de garçons, un plus grand nombre de prénoms différents ont été donnés aux filles. Services Nouveau-Brunswick compte 1174 prénoms différents de filles et 1026 prénoms différents de garçons.

En 2019, 984 prénoms différents ont été donnés aux garçons et 1224 prénoms différents ont été donnés aux filles.

Félicitations à tous les nouveaux parent , a déclaré la ministre de Service Nouveau-Brunswick, Mary Wilson. L’année a été difficile à bien des égards, mais l’arrivée de ces bébés doit être célébrée.

Voici la liste complète.

Filles Olivia Amelia Emma Charlotte Violet Ella Scarlett Ellie Ava Sophie Mia Garçons Liam Noah Jack Jackson Benjamin Lincoln William Oliver Thomas Jacob

Le nombre de naissances par prénom n'a pas été dévoilé.