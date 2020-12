Mort d’un skieur de 14 ans à Bromont : la direction sous le choc

Les mots nous manquent. On se demande toujours les circonstances, ce qu’on aurait pu faire pour éviter ce qui est arrivé , lance d’emblée Charles Désourdy, président de Bromont, montagne d’expériences, lors d’une entrevue avec Radio-Canada Estrie.

On est une grande famille et on pense immédiatement aux proches qui étaient avec la jeune victime , poursuit M. Désourdy qui insiste avoir à cœur la sécurité des clients qui viennent skier à Bromont.

D’ailleurs, Charles Désourdy assure que tout le monde est actuellement sur le qui-vive pour éviter qu’une situation similaire ne se reproduise. La patrouille s’assure que tout est sécuritaire. On se demande s’il y a [quelque chose] qu’on aurait pu faire de mieux. C’est de la tristesse dans l’industrie du ski , fait-il savoir.

Une enquête ouverte

Une enquête a été ouverte par le Service de police de Bromont pour éclaircir les circonstances de l’accident, une procédure exigée lorsqu'un skieur meurt sur les pentes. L’enquête n’a pas encore trouvé de témoin, selon Charles Désourdy.

La mère qui suivait n’était pas proche. Quelqu’un a noté que la jeune victime était juste en bord de piste. Il a été secouru rapidement, il était éveillé lorsqu’il a pris l’ambulance. C’était sa première journée de ski. Il était abonné et [était] sur une piste facile. L’enquête n’a pas encore trouvé de témoin , indique le président de Bromont, montagne d’expériences.

Des skieurs rencontrés jeudi à la station de ski de Bromont se sont dit émus par cette tragédie. Ça nous rappelle de continuer à faire attention. On oublie parfois un peu que ça peut être dangereux et qu’on peut se faire mal , dit l’une d’entre elles.

En tant que parent, ça fait réfléchir. C’est un incident qui fait dire à nos enfants de faire attention et de garder le contrôle le plus possible. Nos sympathies à la famille , lance une autre skieuse.

Un drame survenu mercredi après-midi

Les patrouilleurs de la montagne ont reçu un appel à 13 h 34, mercredi, concernant un adolescent qui a fait une vilaine chute dans la piste Bromont, secteur Varennes, qui est une piste de difficulté facile, a indiqué Hélène Bélisle, porte-parole de la station.

Le garçon, originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu, en était à sa première expérience en ski, selon Sandy Robitaille, directrice adjointe du Service de police Bromont.

Il aurait possiblement perdu le contrôle pour se retrouver dans un sous-bois , écrit-elle par courriel. Sa course s’est terminée dans un endroit où il y avait des roches. Il n’est pas possible pour l’instant de déterminer s’il y a eu impact avec des roches ou des arbres environnants.

Les proches qui accompagnaient le jeune homme n’ont pas été témoins de l’accident. Il était conscient lors de l’intervention des ambulanciers. Malheureusement son décès a été constaté à l’hôpital.