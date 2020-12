Le Gîte Ami, un an de solidarité à la suite de l’incendie

Le 31 janvier 2019, le principal refuge pour sans-abri de Gatineau est la proie des flammes. Les pompiers arrivent en trombe vers 22 h 30 au Gîte Ami. Dans les heures qui suivent, les organismes communautaires, le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de l'Outaouais et la Municipalité se mobilisent pour répondre aux besoins immédiats.

Gîte, couverts, vêtements, accueil, soutien, présence , tous contribuent lors des jours et semaines suivant l’événement , se rappelle Annie Castonguay, directrice adjointe du BRASBureau régional d'action sida Outaouais, qui a appris l’incident sur les réseaux sociaux.

Le 1er janvier, elle est dans les locaux de la Soupe populaire – qui a accueilli la clientèle – pour jaser avec les gens [et les] réconforter . Les bénévoles répondent rapidement à l’appel, des collectes de denrées permettent de continuer à offrir des repas et de nombreux dons sont remis au Gîte Ami.

Le directeur des programmes en santé mentale et dépendance du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais, Alain Godmaire, est également sur place avec des gestionnaires de la Ville de Gatineau pour aider à monter les lits de la Croix-Rouge ou à nettoyer les planchers . Le Centre communautaire Fontaine est quant à lui aménagé rapidement pour héberger les sans-abri.

C’était de reprendre l’ensemble des activités en perdant les installations principales qu’on avait du Gîte Ami. Alain Godmaire, directeur des programmes en santé mentale et dépendance du CISSS de l’Outaouais

Des gestes simples deviennent d’un jour à l’autre plus complexes. C’est le cas notamment de la lessive, note Alain Godmaire. Ça a l’air simple, mais on n’avait plus accès au matériel du Gîte Ami .[...] Qui a la capacité de laver autant de literie? Les collations, comment on s’organise? illustre-t-il.

La solidarité a été au rendez-vous. Dans les appels que j’ai faits pour aller chercher de l’aide, pour les intervenants ou les services techniques, je n’ai pas reçu de "non" , rapporte M. Godmaire.

« Pas de mauvais souvenirs », malgré les difficultés

La directrice générale du Gîte Ami, Lise Paradis, est au coeur de la tempête le soir du 31 décembre, communiquant avec la Ville de Gatineau, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais et la Croix-Rouge.

Pour moi, ce ne sont pas de mauvais souvenirs. Oui, ça a été une période difficile pour notre équipe de travail , se rappelle-t-elle. Mais elle s’empresse de souligner la résilience de ses collègues parce qu’on n’a pas travaillé dans des conditions qui étaient faciles .

La directrice générale du Gîte Ami, Lise Paradis. Photo : Radio-Canada

Les usagers sont également accompagnés pendant quelques semaines, notamment pour assurer les déplacements entre le Centre Fontaine et la Soupe populaire pour les repas. Somme toute, un bel exemple de travail d’équipe , note Alain Godmaire.

Les travaux au Gîte Ami permettent par la suite d’accueillir de nouveau les sans-abri à la mi-février – même si les douches, notamment, ne sont pas fonctionnelles. Les réparations se poursuivent jusqu'à la mi-mars.

Il y a eu un peu de gymnastique pour quelques semaines , se souvient Lise Paradis. Ce camping temporaire au Centre Fontaine a duré quand même quelques mois.

Un plan sur trois ans pour lutter contre l’itinérance

Avec les inondations des dernières années, les tornades et la crise du logement, le nombre de personnes en situation d’itinérance a doublé à Gatineau, rapporte de son côté la conseillère Renée Amyot, présidente de la Commission Gatineau, Ville en santé.

À cette situation se sont ajoutées les mesures sanitaires liées à la COVID-19. La capacité du Gîte Ami est ainsi réduite de 60 à 40 personnes. Au début juillet, la clientèle excédentaire est hébergée à l’aréna Guertin – et près de 60 personnes y restent depuis.

Des chambres sont également réservées dans un motel et un hôtel, sans compter deux haltes-chaleur ouvertes par le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , gérées par des groupes communautaires dans des installations municipales , souligne la conseillère Amyot.

Elle rappelle l’adoption récente du cadre de référence municipal en itinérance qui servira de balise pour la prochaine année. Ce plan d’action sur trois ans – dont le budget total avoisine les 700 000 $ – établit, notamment, des objectifs pour le logement.

Évidemment, ça ne répond pas à la crise actuelle , reconnaît l’élue.

Des logements demandés pour 2021

La conseillère Amyot ignore si le Gîte Ami pourra retrouver sa pleine capacité en 2021. Ce sera à la santé publique de le déterminer.

Même s’il était à pleine capacité, le Gîte Ami ne suffirait pas à la demande. Renée Amyot, conseillère et présidente de la Commission Gatineau, Ville en santé

Le Gîte Ami a connu une année pour le moins mouvementée. Le feu, le déménagement [au Centre communautaire] Fontaine, la cohabitation avec la Soupe populaire, la COVID, le manque de places, le surplus immense de personnes qui sont arrivées dans la rue, la consommation, les surdoses , énumère Annie Castonguay du BRASBureau régional d'action sida Outaouais.

L'intervenante souhaite en 2021 des logements avec du soutien communautaire . De son côté, la Ville est en attente d’une réponse du ministère québécois de la Santé pour un projet un peu plus structurant où on va pouvoir déplacer les personnes [de Guertin] pour être en mesure de faire un travail de fond , explique Renée Amyot.

Les groupes travaillent sur des projets de logement ou d’hébergement de transition , résume-t-elle. Plus d’intimité, une chambre pour soi, des rencontres individuelles, bref, un meilleur encadrement pour faciliter la réintégration sociale des personnes en situation d’itinérance.

Avec les informations d'Alexandra Angers, de Laurie Trudel et d'Estelle Côté-Sroka