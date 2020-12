Camp d'entraînement des Sénateurs d'Ottawa : aucun poste n'est garanti, dit Pierre Dorion

On va donner l’opportunité à nos jeunes de se faire valoir. Je ne veux pas qu’un jeune, qu’un prospect ou qu’un vétéran pense qu’il a une place dans l'alignement. On doit la mériter , a affirmé M. Dorion en visioconférence jeudi matin.

Je pense que si un jeune joueur mérite sa place, il va avoir sa place. Pierre Dorion, directeur général des Sénateurs d'Ottawa

Au total, 36 joueurs participent au camp d’entraînement des Sénateurs lequel durera deux semaines en cette saison écourtée.

La saison de la Ligue nationale de hockey (LNH) commencera le 13 janvier et il n'y aura pas de matchs préparatoires. Chaque équipe disputera seulement 56 parties cette année.

Le camp s’amorce sans la présence de deux des nouvelles acquisitions des Sénateurs, Derek Stepan et Cédric Paquette. Derek Stepan se trouve auprès de sa conjointe qui va accoucher sous peu.

Cédric Paquette a pu soulever la coupe Stanley avec le Lightning (archives). Photo : Capture d'écran

Cédric Paquette, de son côté, était aux États-Unis et doit donc suivre le protocole sanitaire en place avant de pouvoir rejoindre l’équipe. Il s'amène à Ottawa après avoir remporté la Coupe Stanley, il y a quelques semaines à peine, avec le Lightning de Tampa Bay.

Le fait qu’on ait ajouté Derek et Cédric, ce sont deux centres. On sait que Cédric peut aussi jouer à l’aile gauche , souligne Pierre Dorion. Nous voulions du leadership, nous voulions amener quelqu’un qui a une grande intelligence de jeu, nous voulons emmener des pros, des joueurs qui pourront jouer des minutes difficiles contre les meilleures lignes.

Ces deux vétérans, en plus de l'attaquant Alex Galchenyuk, qui a signé un contrat d'un an avec Ottawa, se joignent à l’équipe alors que plusieurs autres jeunes joueurs tentent aussi de percer l’alignement.

Des attaquants comme Logan Brown, Josh Norris et le premier choix au dernier repêchage de la LNHLigue nationale de hockey , Tim Stützle, vont batailler pour obtenir une place au sein de la formation cette année.

On ne veut pas que ces jeunes-là, surtout sur la route, aillent à faire face à des McDavid et Draisaitl à chaque présence sur la glace. On doit les protéger. Pierre Dorion, directeur général des Sénateurs d'Ottawa

On n’est pas ici pour juste donner des places. Je pense que nos joueurs doivent mériter leur place. Et plus il y a de la compétition interne, mieux ça va être pour l’équipe et pour le développement de ces jeunes , croit Pierre Dorion.

Le camp d'entraînement des Sénateurs d'Ottawa s’est amorcé jeudi avec un premier entraînement sur la glace. Photo : Courtoisie : Sénateurs d'Ottawa

À noter que les Sénateurs ont aussi fait l'acquisition du gardien de but Matt Murray au cours de l'été, lequel vient remplacer le vétéran Craig Anderson.

Une division canadienne

Les Sénateurs se retrouvent dans la division canadienne et n’affronteront que les six autres équipes du Canada au cours de la saison.

Les deux premières rondes des séries éliminatoires se dérouleront également au sein de la division canadienne, pour éviter les voyages aux États-Unis. Les quatre premières équipes de la division vont se qualifier pour les éliminatoires.

En raison de la saison écourtée par la pandémie, les équipes de la LNHLigue nationale de hockey doivent conserver une équipe flottante d'au minimum quatre joueurs, dont un gardien. Un maximum de six joueurs est alloué sur cette équipe flottante.

Les Sénateurs joueront leurs deux premiers matchs contre les Maple Leafs de Toronto les 15 et 16 janvier.

Avec les informations de Jean-François Poudrier et de Kim Vallière