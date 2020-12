9 enfants dans la même maison de Charlesbourg pour défoncer l'année

Non, il n'y aura pas d'opération policière ce soir à la maison de Rebecca Dallaire et Jesse Morissette malgré les apparences. C'est qu'on pourrait croire à rassemblement interdit puisque neuf enfants défonceront l'année avec eux dans leur résidence de Charlesbourg.

Pourquoi? Parce que le couple aime tout simplement la présence de ces jeunes qui ont besoin d'aide. En plus de leurs trois enfants biologiques, Rebecca Dallaire et Jesse Morissette hébergent actuellement six mineurs, à la suite de démarches avec la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ).

Depuis 2018, le couple, auparavant propriétaire d’une garderie, a pris sous son aile un total de neuf enfants qui vivent des difficultés avec leurs parents. Trois sont repartis depuis.

Les secrets du succès

Quelle est la meilleure recette pour créer une vie familiale harmonieuse avec des enfants de passage?

D'abord, la générosité. Le couple a d'ailleurs déboursé de sa propre poche.

On a changé de résidence pour une plus grande. On a aussi acheté un [véhicule] 12 passagers pour pouvoir voyager ensemble , confie Jesse Morissette à l'émission matinale Première heure.

Patience, persévérance et communication sont également des qualités essentielles, ajoute Rebecca Dallaire.

Ce sont des enfants qui ont eu des problèmes, ils sont pas mal tous hypothéqués d'une façon. Donc, il faut leur remettre un cadre familial. Ce n'est pas toujours facile, des fois on se décourage comme tous les parents , admet-elle.

Il faut leur créer une bulle et parler beaucoup avec l'enfant. Nos enfants [biologiques] nous aident énormément. À la base, je ne pense pas que j'aurais réalisé tout ça sans mes enfants. Rebecca Dallaire

Une jeune de 10 ans s'y plaît

Une jeune fille de 10 ans, qui ne peut être identifiée, se plaît d'ailleurs énormément sous le toit des Dallaire-Morissette.

C'est vraiment le fun, je n'ai pas de frère et soeur chez moi. Donc, c'est comme si j'ai plein de frères et soeurs ici. On n'est jamais seul, il y a toujours quelqu'un avec qui tu peux jouer , raconte-t-elle.

La tenue de nombreuses activités familiales est d'ailleurs la clé de l'harmonie. On peut dire que ça grouille dans la résidence Dallaire- Morissette en cette année pandémique.

Jesse Morissette, Rebecca Dallaire et leurs trois enfants biologiques. Photo : Radio-Canada / Alicia Rochevrier

L'imagination de la jeunesse

L'imagination des jeunes a occasionné quelques moments inoubliables.

Comme une fois, on a fait un spa gonflable dans le garage ou une autre fois, on a fait un party hawaïen , illustre Rebecca Dallaire.

Le nombre joue même parfois en faveur des parents en manque d'imagination, ajoute son conjoint.

On a la chance d'être beaucoup, donc les enfants voient du monde. Ce sont tous des amis, donc ils ne sont jamais seuls.

Pour des parents d'enfant unique, c'est plus difficile d'être innovateur. Il faut vraiment que tu crées des idées, des activités. Nous, tout le monde ensemble, ça s'amuse, ça joue. Jesse Morissette

On compte environ 425 familles d'accueil dans la région de Québec et 5000 dans l'ensemble de la province.

Avec les informations d'Alicia Rochevrier