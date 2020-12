20 cas en 2 jours : le CISSS-AT recommande de diminuer les contacts pour le jour de l'An

Mercredi, le Centre intégré de santé et services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) tenait un point de presse pour faire la mise à jour de la situation. Dans la région, 6 cas s’étaient ajoutés au bilan du 29 décembre et au moins 13 cas étaient signalés pour la journée 30.

La Santé publique régionale demande à la population de minimiser les contacts sociaux pour le jour de l'An.

Ce rappel vient après une hausse importante du nombre de cas de COVID-19 au cours des derniers jours dans la région.

La présidente-directrice générale du CISSS-AT, Caroline Roy, indique qu'il n'est pas réaliste de demander aux citoyens de complètement annuler leurs rassemblements.

Si vous tenez à faire un rassemblement, ce qui est important, c'est de respecter les mesures, un maximum de 6 personnes. Si votre bulle familiale comprend déjà 6 personnes ou plus, aucun rassemblement n’est possible de votre côté, puis de minimiser le nombre de rassemblements. Sans dire qu’on recommande que les gens annulent complètement tous les rassemblements, qu’ils les minimisent et qu’ils respectent réellement les mesures applicables , expliquait-elle lors d’un point de presse mercredi.

Dre Omobola Sobanjo, médecin-conseil à la Santé publique, abonde dans le même sens. Elle rappelle que l'on doit toujours maintenir deux mètres de distance avec les personnes qui vivent à une adresse différente de la nôtre.

Si moi dans ma cuisine ou mon salon je ne suis pas capable d’accueillir d’autres personnes en m’assurant qu’il y a deux mètres entre les personnes de chaque adresse, c’est mieux d’annuler un tel rassemblement , affirme-t-elle.

La santé publique rappelle également que les personnes provenant de zones rouges n'ont pas le droit de fréquenter les restaurants.

Les paliers jaune et orange

Avec la hausse de cas de COVID-19 en Abitibi-Témiscamingue, plusieurs craignent que la région ne puisse revenir en zone jaune.

Pour la santé publique régionale, la capacité de tracer les liens de transmission est un élément important dans la prise de décision.

La directrice de la santé publique, Lyse Landry, indique que le personnel de la santé continue de suivre la situation de près.

Non, je ne pense pas, ce n’est pas pour une journée avec une dizaine de cas, ça prend quand même une observation de quelques jours avant de se prononcer sur la situation. Pour l’instant, on est en contrôle, dans le sens qu’on connaît bien les cas et on est capable d’isoler les contacts. Pour l’instant, on est confortables avec le palier orange. Lyse Landry, directrice de la santé publique

Toutefois, selon la Dre Omobola Sobanjo, il faudra que la population respecte scrupuleusement les consignes dans les jours et les semaines à venir afin de ne pas augmenter de palier. Selon elle, il n’y a pas de chiffre magique à partir duquel la région passerait au rouge.

Si on a aussi un nombre de cas important pour lesquels on ne peut pas faire les liens, c’est-à-dire que les cas arrivent, on fait notre traçage, mais qu’on ne peut pas savoir d'où vient la transmission, c’est un autre facteur. Mais pour l’instant, ce n’est pas le cas. Enfin, un autre critère à considérer, c'est notre capacité de soins. Même si on n’a que trois ou quatre cas par jour, si on commence à avoir plus d’hospitalisations, on peut avoir la nécessité de changer de palier d'alerte , énumère Dre Omobola Sobanjo.

Comment le virus est-il propagé? Selon la Santé publique, l’un des principaux éléments qui permettront de ralentir la propagation du virus est le traçage des contacts effectué par la Santé publique. La PDG du CISSS-AT, Caroline Roy, indique que cet exercice ne peut être efficace que si les personnes contactées sont transparentes en lien avec leurs contacts sociaux. N’hésitez pas à donner toute l’information, la vraie information. La Santé publique n’est pas là pour faire une coercition, ou même transmettre des constats d’infraction. Vraiment, l’objectif c’est de limiter la transmission, et c’est vraiment seulement dans ce rôle-là que les intervenants de la Santé publique vont vous contacter, mais donnez-leur l’information, c’est très important , insiste Mme Roy.

Résidences pour aînées

Devant la hausse marquée de cas COVID-19 dans la région, le CISSS-AT a tenu à rappeler les consignes concernant les résidents des résidences privées pour aînées, les RPA, qui souhaiteraient quitter leur milieu de vie afin de se joindre à un rassemblement de six personnes et moins.

Caroline Roy indique que la consigne suivante s’applique à l’ensemble de la province.

Au niveau des zones orange, il y avait une permission de pouvoir faire des sorties pour un rassemblement, mais avec un isolement volontaire de sept jours par la suite. Pour assurer une meilleure rigueur et donner les leviers aux résidences, c’est la raison pour laquelle il y a maintenant un isolement obligatoire avec des règles plus strictes, mais qui permettent une meilleure sécurité pour l’ensemble de ceux qui habitent les résidences , dit-elle.

Les données sur la COVID-19 au Québec ne seront pas dévoilées les 1er et 2 janvier.