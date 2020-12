Un groupe de skieurs cherchent le moyen de se soustraire d'une réservation à 15 000 $

Steve Spencer et des amis ont gagné, lors d'un tirage au sort en mai 2020, le droit de réserver le chalet du glacier Kokanee pendant une semaine. À l’époque, le nombre de cas de la COVID-19 était en baisse dans la province.

Le séjour, auquel ils ne pourront prendre part s’ils souhaitent respecter les consignes de la santé publique en vigueur, leur a coûté 15 000 $.

Depuis l'apparition d'une seconde vague de COVID-19 à l’automne, le groupe tente de trouver un compromis. Or, malgré les tentatives d'annuler ou de reporter le voyage, le Club alpin du Canada, qui gère les réservations du chalet, se montre inflexible, dit Steve Spencer.

Nous demandons au Club alpin du Canada de nous aider à faire ce que nous estimons être la bonne chose, mais ils refusent de coopérer et c'est devenu très frustrant , dit M. Spencer, qui vit à Rossland.

L'ACC, un club sans but lucratif comptant 16 000 membres, gère plusieurs chalets et refuges au Canada. Le chalet du glacier Kokanee est parmi les plus populaires et les vacances de ski y sont très convoitées.

Appels répétés

Le groupe propose de permettre à un nombre restreint de personnes de séjourner au chalet à un prix réduit, de reporter le voyage ou encore d’annuler la réservation avec un remboursement.

Nous estimons qu'il est irresponsable de notre part d’y aller , plaide M. Spencer.

En raison de la COVID-19, le chalet doit être réservé intégralement depuis le mois de juin, qu’importe le nombre de vacanciers, explique Lawrence White, le directeur du Club alpin du Canada. L'idée d'offrir un taux réduit n'est donc pas envisagée.

L’ACC a proposé au groupe de revendre sa semaine de séjour. Toutefois, s’il n’avait pas trouvé preneur le 1er décembre 2020, il serait tenu de payer la facture.

Tous les chalets de l’ACC ont été fermés en mars 2020, et les clients ont eu l’occasion de reporter leur séjour à la saison 2020-2021, lit-on sur son site Internet.

Il est également indiqué que les paiements pour les voyages de ski sont non remboursables et que les dates sont non transférables.

Les restrictions en cours s'arrêtent le 8 janvier

La réservation du groupe pour la semaine du 16 janvier 2021 n'est pas touchée par les restrictions sanitaires en vigueur, rappelle l'ACC dans un courriel. Les ordonnances de la santé publique prennent fin le 8 janvier.

Je ne peux pas annuler une réservation et fournir un crédit pour le moment. Nous devrons attendre de voir ce que l’ordre de la santé publique indique pour les dates du voyage à Kokanee Glacier avant de prendre d'autres décisions.

Même si les restrictions sont levées le 8 janvier, M. Spencer et son groupe auraient l'impression d'agir de façon irresponsable en rassemblant 15 personnes dans un chalet.

S'il est sage de ne pas y aller maintenant, il sera sage de ne pas y aller à la mi-janvier , croit-il.

Avec les informations de Joel Ballard