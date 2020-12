Retour de l’eau courante à Ekuanitshit

La fuite sur le réseau d'aqueduc a été colmatée vers 23 h mercredi soir. L’eau courante est donc de retour dans les foyers de la communauté innue de la Minganie.

Avis d’ébullition

Un avis d'ébullition est cependant en cours pour les prochains jours, le temps d’effectuer des tests pour vérifier si l’eau est potable.

Les résidents devront également limiter leur consommation d’eau dans les prochains jours, explique la directrice générale d’Ekuanitshit, Monique Mestokosho.

Pour le moment, on ne peut pas la consommer [l’eau], mais on peut s’en servir pour la vaisselle, mais modérément aussi. On ne peut pas faire de lavage pour les premiers jours parce qu’il faut quand même que nos réservoirs soient pleins à capacité , précise Mme Mestokosho.

Retour au bercail

Dans les derniers jours, près de 200 habitants d’Ekuanitshit avaient été relogés à Havre-Saint-Pierre et à Longue-Pointe-de-Mingan. Les aînés et les familles avec des enfants en bas âge étaient principalement touchés par cette mesure.

Ils seront rapatriés jeudi matin. Un autobus scolaire est mobilisé pour le transport des résidents qui ne possèdent pas de véhicule.

Malgré le casse-tête logistique des derniers jours pour approvisionner tout le monde en eau, Mme Mestokosho accueille la situation avec sagesse.

Ça nous a quand même servi d’expérience et pour les prochaines fois, nous serons mieux outillés , conclut-elle.

Décelé le 24 décembre dernier, ce bris d'aqueduc a privé les Innus d’Ekuanitshit d'eau courante pendant une semaine.