COVID-19 : Moins de cas actifs, mais moins de tests effectués

De plus, l’effet des rassemblements du temps des fêtes sur le bilan régional est toujours inconnu, prévient le médecin-conseil au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, Richard Fachehoun, qui réitère l’importance du respect des mesures sanitaires.

Depuis le 24 décembre, le nombre de personnes contaminées à la COVID-19 recensées sur la Côte-Nord est passé de 37 à 20 cas.

Cette baisse-là peut être reliée à la diminution du nombre de dépistages. La semaine dernière, on avait fait environ 2100 dépistages, alors que celle d'avant, on en avait environ 2800. Il est également trop tôt pour évaluer [l'impact des rassemblements] du temps des fêtes sur le nombre de cas.

Dr Fachehoun rappelle qu’il faut attendre au moins deux semaines pour que cette donnée révèle une réelle tendance à la baisse dans la transmission du virus.

Au mois de décembre, 92 personnes ont été infectées par le virus, ce qui prouve que la transmission communautaire est bel et bien présente dans la région, selon lui.

Quand on aura par exemple une baisse maintenue sur deux semaines, avec une augmentation des dépistages, là on saura qu’on a un contrôle absolu sur la situation épidémiologique. Mais pour l’instant, le virus est présent partout sur la Côte-Nord , explique-t-il.

Le Dr Fachehoun estime que le respect des consignes durant le temps des fêtes sera déterminant sur le bilan épidémiologique de la Côte-Nord (archives). Photo : Radio-Canada / Olivier Roy-Martin

L’arrivée des voyageurs

L’arrivée des personnes qui ont voyagé à l’international durant le temps des fêtes inquiète particulièrement la santé publique. Le CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord confirme qu’un suivi serré sera maintenu pour s’assurer qu’ils respectent la quarantaine obligatoire à leur retour.

La découverte récente d’une nouvelle souche du virus plus contagieuse met la santé publique sur le pied d’alerte.

C’est un dossier qui nous préoccupe, on fait un suivi tous les jours pour nous assurer que si on a de nouveaux voyageurs, les consignes soient respectées. On va faire un suivi sur 14 jours pour s’assurer d’éviter la transmission.

Depuis la mi-novembre, cinq cas de COVID-19 se sont déclarés chez des personnes arrivant de l’extérieur.

Les hôpitaux sous pression.

Si les hôpitaux n’ont pas été débordés par des patients atteints de la COVID dans les dernières semaines, le système est tout de même fragilisé par une pénurie de personnel.

Les équipes sont très fatiguées. Elles ont eu des périodes très difficiles pendant les derniers mois avec un achalandage très élevé et une pénurie de personnel qui est toujours présente. La période de Noël est toujours complexe dans ce contexte-là , explique le directeur des services professionnels du CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, Dr Jean-François Labelle.

Le fait que les ressources hospitalières de la province soient de plus en plus sollicitées limite la capacité des hôpitaux de la Côte-Nord à transférer des patients qui seraient gravement malades.

Le Dr Labelle soulève l’exemple de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui, à la suite d’une série d’éclosions, a vu son système de santé devenir rapidement surchargé. Selon lui, une telle vague de cas sur la Côte-Nord pourrait être critique, vu la plus faible taille du système hospitalier de la région.