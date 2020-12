La patience des pêcheurs sur glace mise à l’épreuve

Selon le directeur général de l'organisme Contact Nature, Marc-André Galbrand, il est impossible de prédire à quel moment exactement les cabanes pourront être installées à La Baie. Cependant, il soutient qu'une certaine tendance a généralement pu être observée dans le passé.

Habituellement, dans les cinq dernières années, on a toujours embarqué [les cabanes] entre le 20 et le 25 janvier. Il y a seulement eu l’année 2019 où on a pu [les] embarquer autour du 8 janvier. C’était une année très froide. C’était exceptionnel , se rappelle-t-il.

Dernièrement, les amateurs de pêche blanche ont eu des inquiétudes quand le mercure a considérablement remonté. Or, ils n’ont aucune raison de s’en faire d’après M. Galbrand.