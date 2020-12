Le transport en commun gratuit pour le Nouvel An suscite l’inquiétude à Halifax

Le syndicat qui représente les employés du transport en commun à Halifax s’oppose fermement à la décision de la Ville de le rendre gratuit et de prolonger les heures de services le soir du Nouvel An, en raison de la pandémie.

Le transport en commun Halifax Transit sera prolongé jusqu’à 3 h le le matin du 1er janvier 2021. Les usagers n’auront pas à payer pour embarquer dans les autobus à compter de 18 h jeudi.

Il s’agit d’une tradition annuelle à Halifax, comme dans d’autres grandes villes canadiennes. Elle vise à offrir une alternative à ceux qui voudraient prendre le volant après avoir consommé de l'alcool. Cependant, en pleine pandémie, ce n’est rien de moins qu’une invitation au désastre , selon Ken Wilson, le président de la section locale du syndicat qui représente les employés du transport en commun d’Halifax.

Ken Wilson, le président du chapitre local 508 du syndicat Amalgamated Transit Union (ATU). Photo : CBC

Notre plus grande inquiétude, c’est que ça ressemble à une invitation pour avoir des gens saouls dans l’autobus, et si les conducteurs ne peuvent pas faire respecter le port du masque dans le service Halifax Transit, [ils] vont se retrouver coincés dans une situation qui n’est pas sécuritaire ou même dangereuse , dit-il.

Essentiellement, les chauffeurs d’autobus vont jouer à la gardienne avec des adolescents saouls dans des endroits chauds et clos. C’est inquiétant en temps de pandémie. Ken Wilson

Une porte-parole d’Halifax Transit affirme que cette décision n’a pas été prise pour encourager les résidents à embarquer dans le transport en commun, ni pour encourager les rassemblements.

L’objectif de ce service, cette année et les années précédentes, est d’offrir une option de transport sécuritaire pour ceux qui décident de se déplacer le soir du Nouvel An , maintient Erin DiCarlo, dans un courriel envoyé à CBC News mercredi.

Prévenir l’alcool au volant

Ce service est d’ailleurs considéré important par le Dr Bijon Das, un médecin qui travaille aux urgences de l'Hôpital Queen Elizabeth II (QEII) d'Halifax.

Chaque semaine, depuis plus de 15 ans, il observe au moins une collision grave causée par l’alcool au volant. Il dit comprendre l’inquiétude des chauffeurs d’autobus, mais également la nécessité de cette alternative.

J’espère simplement que ceux qui choisissent cette option pour rentrer de manière sécuritaire à la maison auront un masque sur eux et vont respecter les employés du transport en commun et leur permettre de travailler en toute sécurité , dit le Dr Bijon Das.

Limiter les rassemblements

Ken Wilson comprend lui aussi la nécessité de ce service, mais selon lui, ça encourage les rassemblements, dans un moment où ils sont fortement découragés par la santé publique.

La limite sur les rassemblements est d’ailleurs de 10 personnes en Nouvelle-Écosse.

Nos membres sont inquiets. Ils sont inquiets chaque fois qu’ils rentrent travailler depuis le mois de mars, jusqu’à aujourd’hui, déplore Ken Wilson. Ils sont terrifiés de tomber malade et de ramener le virus à la maison et de contaminer leurs familles et leurs parents.

Avec des informations de CBC News