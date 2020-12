Les restaurants choqués de l'interdiction de la vente d'alcool « de dernière minute »

L’industrie de la restauration de la Colombie-Britannique dénonce la mesure interdisant la vente d’alcool à compter de 20 h , le soir du réveillon du Nouvel An.

L’annonce a été faite la veille de son entrée en vigueur lors d’un point de presse surprise des autorités sanitaires. L’objectif, disent-elles, est de freiner les comportements à risque.

Les magasins d'alcool devront également cesser leurs ventes à 20 h jeudi.

Les restaurants peuvent continuer le service de repas en soirée, malgré l’interdiction de la vente d’alcool, qui reprendra le 1er janvier à 9 h.

Une décision de dernière minute

Cette décision, prise sans consulter l’industrie, est stupéfiante , déplore le directeur de l’Alliance des établissements licenciés de la province, Jeff Guignard, qui représente plus de 1000 commerces.

Nous avons acheté toute la nourriture pour des menus spéciaux, nous avons prévu de l'alcool supplémentaire, nous avons plus de personnel, nous avons des réservations , dit-il.

Ce n'est pas comme si le réveillon du Nouvel An n'était pas au calendrier depuis un certain temps , plaide-t-il.

Nous sommes extrêmement frustrés qu'ils le fassent à la dernière minute, sans avertir personne. Jeff Guignard, directeur de l’Alliance des établissements licenciés de la Colombie-Britannique

La mesure constitue un nouveau coup dur pour une industrie qui a écopé à maintes reprises de restrictions sanitaires liées à la pandémie.

Le secteur de l'hôtellerie et de la restauration est déterminé à faire tout en son pouvoir pour freiner la propagation de la COVID-19, assure M. Guignard. Or, les restaurants et les bars semblent être souvent pris pour cible, selon lui.

Lourdes pertes

Interdire la vente d’alcool à 20 h le soir du réveillon pose un énorme problème, puisque la deuxième tablée commence généralement vers cette heure, explique le président de l'association des restaurateurs de la province, Ian Tostenson.

Il craint que les restaurants ne perdent jusqu'à 50 % de leur chiffre d'affaires. Normalement, le réveillon du Nouvel An est l’une des soirées les plus lucratives pour les restaurateurs.

C'est très arbitraire et l’annonce est beaucoup trop tardive. Nous n’avons pas le temps de nous ajuster. Ian Tostenson, président de l'association des restaurateurs de la Colombie-Britannique

M. Tostenson exhorte les Britanno-Colombiens à soutenir les restaurants en commandant des plats à emporter le 31 décembre.

Le réveillon du Nouvel An est l’une des soirées les plus lucratives pour les restaurateurs. Photo : iStock

Soutenez les restaurants

Les magasins d'alcool se préparent également à la nouvelle mesure et suggèrent aux clients de planifier.

Au Liberty Wine Merchants, à Vancouver, le commerçant Paul Richardson dit qu’il permettra à plus de clients d'entrer en même temps dans son magasin afin de pallier la fermeture de sa boutique trois heures plus tôt que prévu.

Il suggère aux gens de venir tôt pour éviter les longues files d'attente.

C'est un peu la même chose que de planter un arbre. Le meilleur moment pour le faire est il y a 20 ans. L'autre meilleur moment est maintenant , illustre-t-il.

M. Richardson sympathise avec les autres acteurs de l'industrie laissés pour compte à la fin d'une année difficile.

Je sais que beaucoup de restaurants vendent de l'alcool et de la nourriture en ligne. Faites-le tôt dans la journée, soutenez-les de toutes les manières possibles.

Avec les informations d'Andrea Ross