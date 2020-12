Brian Pallister prédit un assouplissement des restrictions sanitaires en 2021

Le code rouge, pour critique , actuellement en vigueur partout dans la province, arrive à terme le 8 janvier. À ce moment-là, les autorités sanitaires doivent décider si elles vont renouveler les ordonnances.

Celles-ci comprennent notamment une interdiction des rassemblements entre ménages, la fermeture des lieux de cultes, des théâtres, des salles de sports, des commerces non essentiels et la fermeture des bars et restaurants aux clients.

Rester prudents et motivés

Mercredi, un journaliste a demandé à Brian Pallister si la province allait assouplir les règlements sanitaires au cours des trois premiers mois de 2021.

Je crois qu’un assouplissement des restrictions est presque certain , a répondu le premier ministre.

Je suis vraiment, vraiment certain, comme ancien entraîneur, enseignant, parent et une personne avec du bon sens, que nous devons faire très, très attention et rester assidus, et motivés par la préoccupation et la compassion pour ceux qui sont plus vulnérables , ajoute-t-il.

Brian Pallister a indiqué que la province pourrait assouplir les restrictions tant que les Manitobains sont assez disciplinés pour obéir aux ordonnances sanitaires.

Il suggère que les Manitobains ont fait preuve de cette discipline au cours de huit des dix mois qu’a duré pour l’instant la pandémie.

Le premier ministre ajoute que la province proposera certaines idées la semaine prochaine, afin de recueillir l'avis du public.

Des statistiques en baisse, signe d'amélioration

Mardi, la veille de l’intervention de Brian Pallister, le médecin hygiéniste en chef adjoint de la province, le Dr Jazz Atwal, a indiqué qu’il s’attendait à ce que des restrictions soient en place pour plusieurs mois encore.

Franchement, je ne nous vois pas éliminer toutes nos restrictions dans un avenir proche , a-t-il déclaré.

Lorsque nous regardons le programme de vaccination, lorsque nous regardons le temps que ça prendra de vacciner la plupart des Manitobains, on parle de mois et de mois , a-t-il ajouté.

Le médecin hygiéniste en chef de la province, le Dr Brent Roussin, a déjà confié que le Manitoba ne peut pas assouplir ses règlements sanitaires sans une réduction du nombre d’hospitalisations, du taux de positivité des tests de dépistage et du nombre quotidien de cas de COVID-19.

Ces trois indicateurs sont en baisse à la fin décembre.

Mercredi, le Manitoba enregistrait 337 patients hospitalisés à cause de la COVID-19, une baisse par rapport au maximum atteint par la province, qui était 398.

La moyenne sur sept jours du nombre de nouveaux cas quotidiens de la maladie est de 163. Fin novembre, ce chiffre atteignait 424.

Le taux de positivité sur cinq jours des tests de dépistage de la province est de 12,6 pour cent, une baisse relative par rapport au sommet enregistré lors de la deuxième vague, mais une statistique qui reste quatre fois plus élevée que le taux cible, en dessous de 3 pour cent.