La première livraison du vaccin Moderna est arrivée au Nouveau-Brunswick

Cette première livraison de 2400 doses était initialement prévue avant mardi.

Seulement 1200 doses seront administrées la semaine prochaine­, puisqu'on réserve la moitié du lot pour la deuxième injection. Celle-ci doit être effectuée à 28 jours d'intervalle.

Des séances de vaccination contre la COVID-19 auront lieu la semaine prochaine.

Shawn Berry, un porte-parole du gouvernement provincial, a déclaré que la « grande majorité » des vaccins seront administrés dans les établissements de soins de longue durée, dont un établissement au sein d'une communauté des Premières Nations. La priorité sera donnée aux résidents âgés de 85 ans et plus, a-t-il ajouté.

Le Nouveau-Brunswick n'a pas encore précisé quand les autres groupes plus âgés pourront être inoculés. Les personnes de 70 ans et plus font partie du groupe prioritaire recommandé par le Comité consultatif national de l'immunisation.

Le comité a d'ailleurs suggéré aux autorités de vacciner les personnes de 80 ans et plus et de procéder ensuite par tranche de cinq ans au fur et à mesure que les doses sont disponibles.

L'information sur les groupes admissibles au vaccin sera fournie au fur et à mesure, a expliqué Shawn Berry.

Les premières séances de vaccination ont eu lieu à Miramichi les 19 et 20 décembre. Une deuxième clinique a été organisée à Moncton les 23, 24 et 27 décembre.

Le vaccin Pfizer-BioNTech, qui a été inoculé lors de ces cliniques, est arrivé au Nouveau-Brunswick le 15 décembre après une homologation de Santé Canada le 9 décembre.

Le vaccin Moderna a été approuvé le 23 décembre et les premières livraisons destinées au Canada sont arrivées à Toronto le lendemain.

Ce vaccin est le premier à pouvoir être déployé directement dans les établissements de soins de longue durée, puisqu'il n'exige pas d'être maintenu à des températures aussi basses que celui de Pfizer-BioNTech.