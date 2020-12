La maman qui avait accouché dans un coma dû à la COVID-19 découvre son bébé pour Noël

Une Britanno-Colombienne qui a mis au monde son bébé alors qu'elle a été plongée dans le coma à cause de la COVID-19 qualifie cette expérience comme étant surréelle, maintenant qu'elle est réveillée et de retour chez elle.

Gillian McIntosh a accouché de son fils, Travis Len, d'urgence par césarienne au début du mois de novembre. La femme a été admise à l'hôpital régional d'Abbotsford en raison de complications liées au nouveau coronavirus.

Elle était inconsciente et sous respirateur quand le bébé a fait son apparition et ne l'a rencontré qu'à la mi-décembre, lorsqu'elle est sortie du coma.

Dans une déclaration écrite publiée mercredi, Gillian McIntosh raconte qu'elle est sortie de l'hôpital la veille de Noël. C'est une expérience très surréelle de se réveiller d'un coma d'un mois, alors que la dernière chose dont je me souvienne était d'être allée au service des urgences avec des difficultés à respirer , explique-t-elle.

Se réveiller, ne plus être enceinte, mais savoir que notre doux petit garçon a rejoint le monde et en bonne santé était un tel soulagement et une telle bénédiction. Gillian McIntosh

La mère de 37 ans a affirmé que cette occasion de passer les fêtes avec ses deux enfants et son mari est l'un des meilleurs cadeaux qu’elle n’ait jamais reçus .

L'étendue des dommages causés par la COVID-19 est inconnue

Gillian McIntosh dit s’être remise de sa maladie plus rapidement que prévu, mais l'ampleur des dommages causés à ses poumons est encore inconnue et l’on ignore combien de temps il leur faudra pour guérir.

La femme a eu besoin de physiothérapie quotidienne à l'hôpital pour réapprendre à marcher. Aujourd'hui, elle doit toujours utiliser un déambulateur, une canne et d'autres aides à la mobilité pour se déplacer dans sa maison.

Une famille pleine de gratitude

La famille McIntosh a rendu hommage aux amis, à la famille, aux voisins et aux inconnus qui lui ont tendu la main en offrant pensées, prières et dons au cours de cette épreuve. La COVID-19 a eu un effet dévastateur sur le monde et l'effusion de gentillesse que nous avons connue pendant cette période difficile nous montre qu’on est entouré de beaucoup de bonté , a écrit Gillian.

Son époux, Dave McIntosh, a également remercié le personnel de l'hôpital régional d'Abbotsford pour les soins prodigués à sa femme et à son nouveau-né. La nature cruelle et impitoyable de la COVID-19 a fait tant de mal à notre famille, mais pendant les nombreux mois de la pandémie, nos travailleurs de la santé de première ligne ont enduré tellement plus , a-t-il ajouté.

Avec les informations de Roshini Nair