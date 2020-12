Budget municipaux : revenus à la baisse et dépenses à la hausse dans l'est ontarien

Au cours de l’année fiscale, les municipalités procèdent généralement à une mise à jour budgétaire.

Essentiellement, cet exercice leur permet de vérifier si, d’une part, les revenus anticipés sont au rendez-vous et, d’autre part, si les dépenses sont contrôlées.

Cette année toutefois, plusieurs administrations – comme celle des Comtés unis de Prescott et Russell (CUPR) – ont dû faire le point plus tôt que prévu.

En fait, le gouvernement régional, qui regroupe huit municipalités, a littéralement été forcé de refaire ses devoirs à peine cinq mois après l’adoption de son budget.

Entre autres, un montant de 541 000 $ a dû être dégagé pour permettre aux services d’urgence des CUPRComtés unis de Prescott et Russell d'acheter des équipements de protection individuelle.

On a beau avoir un plan, on [planifie de] faire [telle ou telle chose]. Mais [la pandémie] arrive. Ça change complètement où on s’en va là. […] Ça réoriente où on investit nos sous , explique la trésorière des CUPRComtés unis de Prescott et Russell , Valérie Parisien.

Revenus à la baisse à Hawkesbury

Les périodes de confinement généralisé ont particulièrement fait mal au portefeuille des municipalités qui exploitent des infrastructures, comme des patinoires et des piscines intérieures.

À Hawkesbury, la Ville avait initialement prévu de récolter tout près de 672 000 $ en lien avec l’utilisation de ses infrastructures récréatives et sportives.

Finalement, les revenus générés s'élèvent plutôt à environ 487 000 $, soit 185 000 $ de moins qu’anticipé.

Par exemple, pour les installations aquatiques du Complexe sportif Robert-Hartley, les pertes estimées se chiffrent à 90 000 $.

Pour nous, l’impact de la COVID-19, ça se reflète beaucoup plus au niveau des pertes de revenus que des augmentations de dépenses. C’est vraiment l’endroit où nous sommes touchés présentement , a indiqué le trésorier de la Ville de Hawkesbury, Philippe Timbers, lors de discussions prébudgétaires tenues avant la période des Fêtes.

Toute proportion gardée, les pertes essuyées par les plus petites municipalités au chapitre des frais d’usagers ont généralement été beaucoup moindres.

Dans le canton d’Alfred-Plantagenet, les installations municipales qui génèrent des revenus se résument à la Marina de Lefaivre et aux salles communautaires.

On ne fait pas des millions avec ces salles-là. C’est plutôt pour offrir des services aux citoyens , note le maire d’Alfred-Plantagenet, Stéphane Sarrazin.

Des changements technologiques qui tombent à point

Comme le hasard fait parfois bien les choses, la pandémie a frappé alors que la Municipalité d’Alfred-Plantagenet avait déjà envisagé un virage technologique.

Selon le maire Sarrazin, cette décision s’est avérée salutaire. On avait équipé beaucoup de nos chefs de département avec des ordinateurs portables. Nous étions quand même prêts. On a beaucoup fait de progrès du côté technologique , explique-t-il.

2021 à l’image de 2020?

Pour le moment, les programmes de soutien gouvernementaux ont permis aux municipalités d’affronter la tourmente.

Mais bien malin celui qui peut prédire quels seront les effets à long terme de la pandémie de COVID-19 sur les finances publiques.

Si on avait une boule de cristal, ça serait tellement facile! Mais on vit avec énormément d’impondérables. Valérie Parisien, trésorière des CUPR Comtés unis de Prescott et Russell

De son côté, Valérie Parisien s’attend déjà à ce que le prochain budget des CUPR, adopté en novembre dernier, subisse des modifications en cours de route.