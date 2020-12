La Dre Bonnie Henry appuie les nouveaux tests obligatoires pour les voyageurs

La médecin-hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique Bonnie Henry accueille positivement l’annonce d’Ottawa qu’un test négatif à la COVID-19 sera obligatoire avant de pouvoir entrer au pays, la qualifiant d'un « bon début ». Elle voudrait toutefois que plus de mesures soient prises pour encadrer le retour de voyageurs de l’international, notamment en ce qui a trait aux mesures pour s’assurer qu’ils respectent bien leur quarantaine.

Un texte de William Burr

Des mesures plus strictes

Il y a plusieurs options que nous devons examiner pour rendre plus strictes les mesures concernant le retour des voyageurs de l’international , dit-elle. Elle croit qu'une vigilance accrue est nécessaire surtout depuis la découverte du nouveau variant du virus au Royaume-Uni qui se transmet plus facilement.

Elle a parlé hypothétiquement d’un plan où l’on mettrait des gens à l’hôtel durant les sept premiers jours d’une quarantaine, et puis selon les résultats d’un test de dépistage, qu’on leur permette de compléter les sept derniers jours de quarantaine à la maison.

Ottawa a mentionné dans son annonce vouloir augmenter les visites à domicile pour s’assurer que les voyageurs suivent bien leur quarantaine, ce qui réjouit la Dre Henry.

Les voyageurs transmettent peu le virus maintenant

Or, les statistiques indiquent que les voyageurs internationaux sont peu responsables de la propagation du virus en Colombie-Britannique actuellement.

Depuis septembre, seulement un pour cent des infections à la COVID-19 dans la province proviendraient de voyageurs internationaux, selon le Centre de contrôle des maladies infectieuses de la Colombie-Britannique (BCCDC). C’est une baisse importante relativement aux premières phases de la pandémie, quand 30% des infections provenaient probablement d’un voyageur revenant de l’international.

Le nombre de transmissions du virus reliées au voyage international n’est qu’une partie minime du nombre total de cas , affirme la professeure en population et santé publique à l’Université de la Colombie-Britannique Rachel Murphy. « Ce n’est pas la source de l’aggravation de la pandémie au Canada. La décision du gouvernement est probablement une réponse aux inquiétudes plus élevées liées au nouveau variant de la COVID-19, et aux personnes qui ne suivent pas les règles de quarantaine », ajoute-elle.

En espérant de pouvoir rentrer chez-elle

Pour Sophie Parodi, une Française qui habite à Vancouver et qui est actuellement en Europe, le nouveau test obligatoire est une bonne idée, mais il engendre toutefois certaines difficultés.

C'est rassurant de se dire qu'on est dans un vol où tout le monde est négatif. Potentiellement c’est quand même assez bien. Le point qui est stressant, c’est s’ils ne prennent pas en compte les escales.

Sophie Parodi approuve de la nouvelle règle du gouvernement canadien, mais craint qu'elle perturbe ses plans de retour au pays. Photo : Sophie Parodi

Elle s’inquiète parce que l’on exige que le test soit fait un maximum de 72 heures avant le vol, et que le test soit du type PCR , un test de haute qualité dont le dévoilement des résultats peut prendre plusieurs jours. Sophie Parodi a pris un rendez-vous pour se faire tester trois jours avant son retour au Canada, mais en raison d’une escale d’un jour à Amsterdam, un peu plus de 72 heures se seront écoulées avant son arrivée au Canada.

Le ministère des Affaires intergouvernementales, qui a annoncé le nouveau règlement, n’a pas voulu offrir de précisions concernant les escales, mais plus de détails seront fournis jeudi par le ministre des Transports du Canada, Marc Garneau..