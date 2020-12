COVID-19 en Alberta : peu de contraventions durant le temps des fêtes

Les inspecteurs de la santé publique, des agents de la paix et la police ont été sollicités à répondre aux plaintes de non-respect des restrictions durant le temps des fêtes en Alberta. Après des centaines d'interventions, seulement des dizaines de contraventions auraient été données, selon les données disponibles.

La police d'Edmonton a indiqué avoir émis quatre contraventions durant le temps des fêtes, mais n'a pas précisé le nombre d'interventions effectuées.

Les agents de la paix municipaux ont été beaucoup plus prolifiques : 17 contraventions et plus de 200 avertissements pour non-respect du port du masque ont été donnés à Edmonton.

À Calgary, depuis le 23 décembre, les agents de la paix et les policiers ont donné un total de 28 contraventions pour non-respect des ordonnances municipales et provinciales de santé publique.

La Ville de Calgary demande également aux citoyens d’ajuster leurs habitudes d’activités extérieures, en particulier dans les parcs municipaux. Elle leur recommande d’éviter les heures d’achalandage entre 13 h et 17 h ou de quitter un lieu extérieur s’il est bondé.

Hors des grandes villes, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a indiqué à CBC avoir reçu 71 plaintes liées à la COVID-19.

Malgré 22 avertissements à ce sujet, elle n'a donné aucune contravention pour non-respect des normes de rassemblement.

Une personne à Grande Prairie a toutefois été mise à l'amende pour avoir refusé de s'isoler après avoir été déclarée positive à la COVID-19.

Une autre contravention à Fort Vermillion a été donnée pour un refus de porter un masque.

Du côté des entreprises et lieux de culte, un porte-parole de Services de santé Alberta indique qu’il y a eu 1515 plaintes entre le 21 et le 29 décembre pour non-respect des restrictions. Sur les 326 inspections subséquentes, une situation a été transmise à la police et quatre ont fait l’objet d'ordonnances de santé publique.

Avec les informations de Janice Johnston