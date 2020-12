COVID-19 : la vaccination des aînés commencera plus tôt que prévu aux T.N.-O.

Les Territoires du Nord-Ouest commenceront la vaccination des résidents et du personnel des centres de soins de longue durée au cours des deux prochaines semaines, selon la médecin hygiéniste en chef du territoire, Kami Kandola. C’est plus tôt que ce qu’avait laissé entendre le gouvernement.

Les aînés les plus à risque du territoire n’auront donc pas à attendre la publication du plan de déploiement de la vaccination contre la COVID-19 du gouvernement, attendu la semaine prochaine.

La Dre Kandola et la directrice médicale territoriale, Anne Marie Pegg, en ont fait l’annonce mercredi, deux jours après avoir reçu les 7200 premières doses du vaccin de Moderna.

Selon la Dre Pegg, des membres de son équipe ont déjà commencé à entrer en contact avec certains résidents des centres de soins de longues durées et leurs familles, par exemple aux résidences Aven Manor à Yellowknife.

Il est important selon elle que ces résidents et leurs familles soient bien informés de ce qu’est le vaccin avant de donner leur consentement pour le recevoir.

Sans pouvoir donner de dates de vaccination précises, les dirigeantes du service de santé territorial ont affirmé que des aînés pourraient être vaccinés dans les centres de soins de longue durée des sept centres régionaux du territoire au cours des deux prochaines semaines.

La médecin hygiéniste en chef des Territoires du Nord-Ouest, Kami Kandola. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Un plan de vaccination complexe

Les deux docteures ont aussi donné plus de détails sur leur plan de vaccination pour les communautés autochtones et isolées du territoire. Ces populations sont prioritaires pour le gouvernement à cause de leur éloignement et du manque de services de santé dans leurs communautés.

Le gouvernement compte commencer à envoyer des équipes de vaccination dans ces communautés dès la semaine du 11 janvier, mais la Dre Pegg admet que ce sera tout un défi de logistique.

Le vaccin de Moderna doit être entreposé entre -15 et -25 °C avant d'être décongelé, selon elle.

On recommande aussi d'injecter à deux reprises le vaccin de Moderna, mais à 28 jours d'intervalle, contrairement à 21 jours pour celui de Pfizer-BioNTech. Photo : Services de santé Alberta

Une fois décongelé, le vaccin peut être entreposé jusqu’à 30 jours entre 2 et 8 °C, mais ne peut pas être congelé à nouveau.

À température de la pièce, une fiole de vaccin reste stable pendant 12 heures, ou seulement 6 si elle est ouverte.

Avec ces détails importants et la quantité de vaccin limitée au territoire, Anne Marie Pegg affirme que le plus grand défi sera d’envoyer le nombre exact de doses avec les équipes de santé dans les collectivités : « ni trop ni trop peu », dit-elle.

La communication avec les résidents de ces communautés sera donc cruciale pour permettre une immunisation efficace.

Vers une vaccination de la population générale en mars

Le territoire a reçu l’assurance d’Ottawa qu’il recevait assez de doses du vaccin pour faire vacciner au moins 75 % de sa population dans les trois premiers mois de 2021.

La prochaine livraison devrait arriver à la fin janvier, estime la médecin hygiéniste en chef.

L'avion transportant les premières doses du vaccin de Moderna est arrivé lundi en fin de journée à l'aéroport de Yellowknife. Photo : Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

Une fois les personnes et les communautés les plus à risque immunisées, la docteur Kandola s'attend à pouvoir commencer la vaccination générale en mars.

D’ici là, les Ténois peuvent s’attendre à une forte campagne de communication basée sur la science. La Dre Kandola se dit bien consciente des craintes qu’ont de nombreux Ténois par rapport aux vaccins.