La livraison d’alcool à domicile, un modèle à conserver au Nouveau-Brunswick?

Depuis mars, les microbrasseries et les distilleries du Nouveau-Brunswick ont profité des livraisons à domicile pour diversifier leurs ventes. Cette mesure temporaire avait pour but d'aider les petites entreprises à survivre durant la fermeture des commerces.

Les producteurs locaux souhaitent maintenant que le gouvernement du Nouveau-Brunswick s’inspire de celui de l’Île-du-Prince-Édouard, où ce service a été autorisé pour de bon.

Quand tu es un petit producteur et que tu peux vendre directement aux clients, c'est certain ça a des bénéfices , fait valoir Sébastien Roy, propriétaire de la distillerie Fils du Roy à Paquetville.

Sébastien Roy, de la Distillerie Fils du Roy (archives). Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

C'est sûr qu'au début, le monde s'est prévalu du service. Les gens étaient plus craintifs et sont restés à la maison et on offrait le service et ça marchait assez bien , relate Jean-Louis Hébert, propriétaire des Brasseux D'la Côte.

Les livraisons à domicile ont chuté au cours des derniers mois avec la réouverture des commerces et le sentiment des consommateurs d'être en sécurité dans les lieux publics.

C'est notamment ce qu’a pu observer la brasserie Pump House à Moncton, qui n'a pas fait de livraison à domicile depuis quelques mois.

Cependant, si le gouvernement légifère en ce sens, plusieurs se disent intéressés à continuer à offrir ce service de proximité.

C'est sûr que dans la Péninsule acadienne, c'est plus facile pour nous. On a une van qui livre, ça se fait bien. Dans le reste de la province, si les clients sont prêts à attendre un peu, on va dans le sud de la province et dans le nord vers Edmundston toutes les deux semaines , dit le propriétaire des Brasseux D'la Côte.

Jean-Louis Hébert, propriétaire des Brasseux D'la Côte, à Tracadie. Photo : Radio-Canada

La centaine de producteurs d'alcool artisanal de la province souhaite également qu’Alcool Nouveau-Brunswick revienne sur certaines décisions annoncées il y a près d'un an, comme l'obligation de fournir un certain volume à la Société des alcools pour garantir leur place dans les succursales.

On a besoin d'une vision à long terme, on a besoin d'être consulté et on ne peut pas fonctionner dans un environnement instable qui défait tous nos modèles d'affaires , explique Sébastien Roy.

Une rencontre avec des dirigeants d'Alcool Nouveau-Brunswick est prévue en janvier. Les producteurs souhaitent que leur message soit entendu, puisque la survie de certains petits producteurs en dépend.

D’après le reportage de Sophie Désautels