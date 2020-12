Ce qu’on peut faire (ou pas) pour défoncer l’année à Québec

C’est le festival Toboggan qui remplace les fameuses festivités du Nouvel An à Québec. L’équipe propose quatre soirées musicales inédites dans le confort de votre salon. Le dernier acte, à 19 h le 31 décembre, met en vedette Felix Cartal.

Sa musique techno sera possiblement le seul clin d'oeil aux festivités de la Grande Allée - bien connues pour attirer de nombreux DJ au fil des ans. Quant au lieu, ce sera légèrement différent. Le mini-concert de Felix Cartal, un DJ et producteur de Vancouver, a été filmé près du Château Frontenac.

Ce spectacle virtuel est gratuit et présenté sur la page Facebook du Toboggan.

Le DJ international Felix Cartal Photo : Toboggan

Une fête du 31 décembre pas annulée, mais…

À la fin novembre, alors que le maire de Québec poursuivait sa série d’annonces pour se tricoter un hiver malgré la pandémie, la Ville et les organisateurs de la soirée du 31 décembre (3E) soulignaient avoir comme désir de créer un spectacle virtuel pour remplacer la populaire fête sur la Grande Allée.

Les gens doivent savoir que l'événement existe encore , avait alors dit Régis Labeaume, qui parlait d’un show virtuel pour faire connaître Québec .

L’agence 3E - qui organise aussi le festival Toboggan - avait alors plutôt parlé d’une série de performances artistiques pour remplacer la soirée du 31 décembre.

C’est finalement ce qui est proposé avec les quatre activités du festival Toboggan.

Quoi d’autre?

Dès 19 h, les écrans de télé dans les chaumières du Québec seront allumés pour le Bye Bye 2020 à ICI Télé.

Ou pas. Les amoureux de l’hiver et du grand air pourront dévaler les rues enneigées de la Ville - on prévoyait 20 cm de neige mercredi et jeudi - en visitant les plus beaux endroits du Vieux-Québec. Parions qu’il y aura quelques marcheurs sur la Grande-Allée, malgré tout.

Les Jardins de Noël allemand en préparation au mois de novembre Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Dans le jour et en soirée, certaines activités réconfort de la Ville de Québec se poursuivent. Ainsi, les Jardins de Noël allemand sont accessibles près de l’hôtel de ville, et ce jusqu’au 3 janvier. Même chose pour l’activité Lutinescence, avec ses lutins à découvrir un peu partout dans le Trait-Carré à Charlesbourg.

Vous pouvez aussi trouver les lutins de la forêt au Domaine de Maizerets, dans La Cité-Limoilou.

Vous aimez marcher? Ça tombe bien. Un guide a été conçu pour vous donner de nouvelles idées d’endroits à découvrir.

Et, il reste toujours le patinage, la glissade, la raquette pour se concocter une dernière journée amusante, après une année difficile collectivement.

Finalement, vous aimeriez sans doute manger et boire un bon coup. N’oubliez pas que les restaurateurs de Québec sont nombreux à offrir des boîtes-repas bien spéciales du temps des Fêtes.