La communauté vient en aide à une proche aidante d'Ottawa évincée de son logement

C’est devant une poignée de voisins et supporteurs impuissants venus braver le froid qu’Amanda Proulx a été évincée de son logement d’Ottawa, mardi, par les policiers.

Amanda Proulx a été évincée de son logement, le 29 décembre à Ottawa, pour des loyers impayés. La femme a été contrainte d'arrêter de travailler pour s'occuper de son fiancé malade. Photo : Radio-Canada

Mme Proulx est incapable de payer son loyer depuis plusieurs mois. En août 2019, son fiancé a subi un accident vasculaire cérébral ce qui a réduit considérablement son autonomie. La résidente du quartier Beacon Hill a été contrainte de cesser de travailler pour s’occuper à plein temps de son conjoint.

J’avais un travail dans le domaine de l’administration. Mais je n’avais plus le choix. Je devais prendre soin de lui, car personne d’autre ne pouvait le faire et je l’ai accompagné moi-même , raconte Mme Proulx.

Incapable de joindre les deux bouts, elle prend du retard et accumule les loyers impayés jusqu’à ce que son propriétaire la somme de quitter l’appartement.

Amanda Proulx loge dans un hôtel en attendant de se trouver un logement. Photo : Radio-Canada

Je prenais soin de quelqu'un qui était mourant. J'essayais de lui donner la meilleure fin de vie possible. Non, je ne voulais pas parler au propriétaire. Chaque fois que je lui parlais, cela ne faisait que me rendre plus triste et effrayée face à la situation. Je savais que cela allait arriver. J'aurais dû demander de l'aide, mais je ne l'ai pas fait. La situation est juste difficile , partage Mme Proulx, qui dénonce le manque de sympathie du propriétaire du logement.

Amanda Proulx décide alors de contester son éviction devant la Commission de la location immobilière de l’Ontario. Mais en novembre dernier, la veille de l'audience, son fiancé est décédé.

Mme Proulx indique qu’elle a adressé une demande pour reporter l'audience, compte tenu des circonstances et raconte que les procédures sont tout de même allées de l’avant sans qu’elle puisse y assister. Mme Proulx devait à ce moment environ 16 000 $ à son propriétaire. La note s'élève aujourd'hui à 17 500 $.

Le 29 décembre, les policiers se sont rendus à sa résidence munie d’un ordre d’éviction.

Comment vais-je faire ? Comment vais-je m'en sortir? Je suis tellement fatigué [...] Je ne veux pas finir dans la rue. C'est dur , a-t-elle laissé tomber.

Le propriétaire du logement, Martin Bertrand a dit avoir tenté de trouver une solution avec la locataire afin qu'elle rattrape le retard accumulé en loyers impayés, avant d’enclencher le processus d'expulsion en janvier dernier.

Malheureusement, [mardi] a été le point culminant d'une situation difficile qui dure depuis octobre 2019. [...] D'après mon expérience, il est difficile pour les locataires de se sortir des arriérés croissants, comme le sien , explique le propriétaire dans un courriel adressé à CBC.

Appuis et sociofinancement

Amanda Proulx séjourne temporairement dans un hôtel Travelodge d’Ottawa qu’elle se paye notamment grâce à une campagne de sociofinancement lancée pour la remettre sur les rails. Mercredi, l’initiative avait permis d’amasser 7000 $ que Mme Proulx compte utiliser pour louer un autre logement.

La proche aidante a reçu un appui de la communauté. Au moment de son éviction, plusieurs membres de groupes communautaires ont assisté pacifiquement à la scène en guise de support de signe de protestation.

Sam Hersh, représentant du groupe de pression pour la justice sociale Horizon Ottawa, s'est opposé à l'éviction de Mme Proulx. Photo : Radio-Canada

Personne ne devrait être forcé de quitter son domicile par une température sous zéro et pendant une pandémie. Nous avons essayé de demander au propriétaire d'annuler l'expulsion et même d'accepter un plan de remboursement, mais il a refusé d'écouter , a déploré Sam Hersh, du groupe de pression pour la justice sociale Horizon Ottawa.

Selon ce dernier, l’histoire d’Amanda Proulx est le symptôme d'un problème plus vaste au sein de la ville d'Ottawa et à l'échelle de la province. Sam Hersh est d’avis que les gouvernements sous-financent le logement abordable.

En janvier, la Ville d'Ottawa a déclaré l’état d’urgence en matière de logement. À cette époque, il y avait plus de 12 000 personnes sur la liste d'attente pour un loyer abordable.

Un moratoire attendu

Par ailleurs, un moratoire pour interdire les expulsions de logement avait été imposé lors de la première vague de COVID-19 en Ontario puis levé en août dernier. Malgré la reprise de la pandémie, le moratoire n’a pas été reconduit.

Nous sommes toujours au milieu d'une pandémie, mais le moratoire n'a pas été maintenu au même niveau qu'auparavant. Nous travaillons toujours pour changer cela , a déclaré dans une réponse écrite, le bureau de la députée libérale provinciale Lucille Collard, qui représente l'ancien quartier de Mme Proulx.

La députée provinciale néo-démocrate, France Gélinas, croit qu’un moratoire sur les évictions pourrait revenir et devrait revenir en Ontario. Mme Gélinas explique que le gouvernement allait voter une loi en ce sens à Queen’s Park, mais la session parlementaire a pris fin peu de temps avant, ce qu’elle déplore vivement.

La députée provinciale néodémocrate, France Gélinas. Photo : Radio-Canada

Ce qui arrive à Amanda Proulx malheureusement arrive à des centaines d’autres de familles. Pas dans des situations aussi tristes que Mme Proulx, mais souvent assez difficiles à regarder. [...] Depuis que le moratoire est levé, c’est par centaine, tous les jours, que les gens perdent leur loyer. C’est très urgent. On est en confinement, c’est impossible de trouver un nouveau loyer si tu perds ton logement , lance la porte-parole de l’opposition en matière de Soins de santé.

Selon France Gélinas, c’est une question de volonté politique.

En ce moment, les mesures d’urgence existent en Ontario et vont continuer d’exister pendant toute la durée de la pandémie. Il serait très facile, cet après-midi, pour Monsieur Ford, notre premier ministre, de tout simplement dire : on remet le moratoire en place, il y en aura plus d’éviction et on va soutenir les locataires , dit-elle.

