Vaccin de Moderna en Sask. : la province précise l’état de sa campagne de vaccination

La province a fait une mise à jour de son plan de vaccination, mercredi, en indiquant que presque un millier de doses supplémentaires du vaccin de Pfizer-BioNTech ont été reçues à Saskatoon. Elle ajoute que la ville de Prince Albert recevra le 4 janvier prochain, 3900 doses du vaccin, les premières à être administrées en dehors des deux villes principales de la Saskatchewan.

Les travailleurs de la ligne de front des hôpitaux de Prince Albert obtiendront leurs premières doses du vaccin. Toutefois, l’Autorité sanitaire de la Saskatchewan ajoute que les employés et résidents des centres de soins de longue durée pourraient également être appelés à recevoir leurs premières doses, en fonction des livraisons.

En date du 29 décembre, 2942 doses du vaccin développé par le partenariat entre les pharmaceutiques Pfizer et l’Allemande BioNTech ont été administrées aux travailleurs des hôpitaux de Regina et de Saskatoon.

Les doses du vaccin de Moderna livrées dans le Nord

Par ailleurs, le gouvernement de la province a également précisé sa stratégie de livraison et d’administration des vaccins de Moderna, qui sont arrivés mercredi en Saskatchewan.

La semaine dernière, le ministre de la Santé Paul Merriman avait indiqué que les doses du vaccin, se conservant à des températures plus douces, seraient plus faciles à transporter et que la province entendait les employer pour la vaccination des communautés des Premières Nations du nord de la Saskatchewan, notamment.

La communauté de Fond-de-Lac a connu un épisode d'éclosions pendant la crise de la COVID-19. (archives) Photo : Radio-Canada

Depuis le début de la crise, 8368 cas d’infections à la COVID-19 ont été répertoriés dans les communautés du pays, et le quart d’entre eux sont répertoriés sur le territoire de la Saskatchewan.

C’est notamment le cas à Fond-du-Lac et à Black Lake, deux municipalités du nord de la province ayant fait face à des éclosions de COVID-19 depuis la résurgence de la pandémie, cet automne.

À la fin novembre, 96 cas avaient été déclarés à Fond-du-Lac et 12 cas à Black Lake, touchant un total d’environ 3 % de la population des communautés, un taux bien supérieur à la moyenne dans la province, selon les autorités sanitaires de la Saskatchewan.

En date d'hier, les deux communautés comptaient à peine trois cas actifs.

Selon Derek Keller, le directeur général des soins primaires de l'Autorité de la Santé d'Athabasca, la situation a pu être remise sur les rails grâce au travail effectué par son équipe afin de retracer les contacts des personnes infectées dans ces communautés.

Paul Merriman a confirmé mercredi que les premières doses du vaccin de Moderna étaient attendues dans le nord de la province entre le 4 et le 11 janvier. (archives) Photo : La Presse canadienne / Michael Bell

Derek Keller souligne le travail exemplaire des membres de la communauté, afin d’expliquer ce changement dans les cas d’infections : la communauté elle-même continue de persévérer dans ses efforts afin de limiter les contacts et suit les mesures sanitaires.

La province a précisé, lors de son point de presse mercredi, que les régions de l’extrême nord-ouest et l’extrême centre-nord recevront le premier chargement du vaccin de Moderna au cours des deux premières semaines de janvier.

Mercredi, les deux régions du nord de la province comptaient 148 cas actifs, et les autorités de la santé ont récemment déclaré avoir un début d’éclosions dans plusieurs communautés issues des Premières Nations.

Avec les informations de Vincent Turgeon