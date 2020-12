COVID-19 : l’exception du hockey mineur sur la Côte-Nord

Bien sûr, la saison de hockey mineur pour les quelque 1500 jeunes de la région est bien différente cette année. Il n’y a pas de tournois et les équipes ne peuvent pas se déplacer hors région pour s’affronter.

À l’exception de la pause du temps des Fêtes, les hockeyeurs peuvent continuer leur développement dans le cadre de parties hors concours en affrontant d'autres équipes de la Côte-Nord.

On a réussi à se rapprocher quand même de ce que les jeunes connaissaient. C’est-à-dire qu’on a été en mesure quand même d’organiser des parties hors concours qui étaient tout près de ce qu’on vivait dans le passé , explique Jean-Pierre Bérubé.

Des mesures strictes

Pouvoir permettre aux hockeyeurs de jouer en toute sécurité a nécessité une panoplie de mesures barrières. C’est la fédération Hockey Québec qui a émis ses directives auprès des associations régionales, comme Hockey Côte-Nord.

Hockey Côte-Nord se situe à la phase 5 du plan de retour au jeu, où les parties sont toujours permises (archives). Photo : Gracieuseté - Hockey Québec

Pour s’assurer du respect de ces mesures, toutes les associations de hockey mineur ont dû d’abord nommer un responsable sanitaire. Ce dernier avait tout un défi sur les épaules : éviter au maximum le risque de contagion.

Limiter à 11 le nombre de joueurs par équipe allait ensuite devenir une des solutions phares du programme de retour au jeu. Malgré cette mesure, M. Bérubé assure qu’aucun joueur n’a été mis de côté lors des inscriptions.

Les règles de formation des équipes ont été adaptées pour permettre de créer deux équipes plus petites dans le cas où il y aurait trop de joueurs issus d’une même ville.

En plus du port du masque dès l’arrivée à l’aréna et dans les vestiaires, la tenue d’un registre des présences était absolument nécessaire selon M. Bérubé pour s’assurer d’un suivi en cas d’éclosion.

Ça a probablement été un des plus grands efforts faits par les associations de faire tout le suivi de prise de présences des jeunes et des parents. Dans le cas où il y aurait une enquête épidémiologique à la suite d'un cas déclaré, on serait en mesure de fournir le registre de présence à la santé publique .

Sur le banc, seuls les entraîneurs sont tenus de porter le masque de procédure (archives). Photo : Radio-Canada / Olivier Roy Martin

Le fait qu’aucune infection n’a été issue du hockey mineur de la Côte-Nord est une preuve selon lui de l’efficacité des mesures sanitaires et du sérieux des équipes face à la pandémie.

Une vraie chance

Quant à savoir si les tournois pourront reprendre de sitôt, M. Bérubé estime qu’il serait peu probable étant donné la situation sanitaire qui se dégrade au Québec. Face à ce constat, il s’estime chanceux que les jeunes puissent jouer malgré tout.

C'est une chance pour les jeunes qu’ils puissent pratiquer le sport. Même s’il y a des contraintes, ils peuvent quand même apprécier le fait de jouer au hockey. Pendant une certaine période, il y avait juste deux régions administratives au Québec où il y avait du hockey qui pouvait se jouer : c'était ici et en Abitibi .

Il réitère le caractère bénéfique du sport dans la vie sociale et la santé générale des jeunes.