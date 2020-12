Quand des agriculteurs du Bas-Saint-Laurent patinent sur leurs champs

Après cet important redoux et ces averses de pluie, la région a connu une période de froid qui a gelé des champs à perte de vue. Si bien que certains agriculteurs se sont mis à patiner sur leur terre, question de transformer un mal pour un bien.

Des agriculteurs du Kamouraska patinent dans leurs champs. Photo : Gracieuseté - Yoan Bérubé

C'est le cas de plusieurs champs situés entre les rangs Saint-Ernest et Saint-Gérard à Saint-Alexandre-de-Kamouraska, touchés par le débordement de la rivière du Loup.

Des champs du Kamouraska inondés par le débordement de la rivière du Loup. Photo : Gracieuseté - Yoan Bérubé

Yoan Bérubé est propriétaire de champs situés dans ce secteur.

Cette rivière inonde souvent durant le printemps et l'été, mais jamais en hiver! Yoan Bérubé, agriculteur

L'eau est maintenant gelée sur les champs. Le pire, c'est pour les cultures de foin. Aucune culture ne peut résister à un stress comme ça. Le foin va périr. Il va donc falloir ressemer du foin au printemps, ce qui va nous apporter des coûts importants , explique-t-il.

Mon père n'a jamais vu ça de sa vie! Yoan Bérubé, agriculteur

Selon le président de l'Union des producteurs agricoles (UPA) du Bas-Saint-Laurent, Gilbert Marquis, des champs ont également été inondés dans le secteur de Saint-Eugène-de-Ladrière.

Gilbert Marquis affirme que la situation est plutôt rare et inquiétante, mais risque de se reproduire assez souvent en raison des changements climatiques.

Gilbert Marquis le président de l'UPA du Bas-Saint-Laurent, s'inquiète des inondations de plusieurs champs dans la région. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Ce qui va arriver, c'est que ça va être probablement des pertes pour l'année prochaine. L'année 2021 risque d'être encore difficile. Quand on voit de la glace, c'est sûr et certain qu'il y a des risques de dommages très élevés , précise-t-il. Les producteurs n'avaient surtout pas besoin de ça après la pandémie et les sécheresses de l'été dernier.