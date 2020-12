La bibliothèque publique de Winnipeg abolit les frais de retard

Les frais de retard et les frais d’emprunt pour tous les articles des bibliothèques municipales de Winnipeg seront éliminés à compter du 1er janvier. La Ville accorde aussi une amnistie à tous les comptes ayant des frais de retard non payés.

Les frais de retard créent une barrière pour ceux qui pourraient bénéficier le plus des services des bibliothèques. Les frais créent aussi des expériences négatives pour notre communauté et nos employés, et découragent l’utilisation des bibliothèques , indique un communiqué de la Ville de Winnipeg.

Le communiqué note que de nombreuses bibliothèques en Amérique du Nord ont aboli les frais de retard et que cela a eu pour résultat une augmentation importante de retours de livres, et une diminution modérée de retours avec retard.

La bibliothèque municipale élimine aussi les frais d’emprunts pour les DVD et disques Blu-ray pour adultes.

Les clients de la bibliothèque devront toujours payer le coût du remplacement de tout article qui n’est pas retourné, qui est endommagé, ou qui est perdu.

La bibliothèque municipale a déjà commencé à effacer les frais de retards des comptes des clients, selon le communiqué.

Une carte de bibliothèque qui a été bloquée en raison de frais non payés sera débloquée, tant que les articles ont été retournés, et le client pourra de nouveau emprunter des livres.

Des rappels de la date de remise des articles seront toujours envoyés aux clients.

Cette décision de la bibliothèque municipale de Winnipeg s’inscrit dans un mouvement qui prend de l’ampleur depuis le début de la pandémie. En août, le réseau des bibliothèques publiques d’Halifax a annoncé l’abolition des amendes sur les livres rendus en retard.

L'Association des bibliothèques publiques du Québec réclame maintenant elle aussi l'abolition des frais de retard pour tous les usagers.