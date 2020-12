COVID-19 : La Cage de Rouyn-Noranda ferme temporairement

Une employée du restaurant a reçu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19.

La Santé publique disait qu’on avait bien agi, il fallait seulement mettre la personne en retrait préventif et qu’on pouvait continuer à travailler parce que nous avons toujours les équipements de protection. On a quand même pris la décision de fermer , affirme la propriétaire Johanie Poirier qui n’a voulu prendre aucune chance.

La direction ferme le restaurant et assure que tous les employés passeront un test de dépistage d’ici la réouverture du restaurant prévue le 3 janvier.

On ne voulait pas prendre de chance, on ne voulait pas prendre cette responsabilité si jamais il devait y avoir une contamination quelconque , indique Johanie Poirier.

Des clients de l'extérieur de la région

Elle explique que cette décision est aussi motivée par le fait que plusieurs personnes de zones rouges viennent au restaurant.

Depuis 2-3 jours on a énormément de gens du 450 et du 514 alors pour le bien-être de nos employés et de la clientèle, on a pris la décision de fermer , dit-elle.

La présence de gens de l’extérieur est difficile à gérer pour les restaurateurs comme le constate la présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux, Caroline Roy.

Ce n'est pas seulement non conseillé de se présenter dans nos restaurants pour une personne de zone rouge, mais c’est interdit. Les moyens ne sont pas évidents par contre, d’avoir une confirmation de l’adresse ou autres puis les gens peuvent donner une fausse information, mais si vous constatez cette situation, vous avez le droit et on vous soutient dans cette démarche de ne pas servir ces gens. Ils sont très au courant ces gens qui proviennent d’une autre zone et ils savent qu’ils n’ont pas à se présenter en restaurant , a-t-elle mentionné en point de presse mercredi.

Elle se veut rassurante pour les clients

Johanie Poirier croit qu’il n’y a pas lieu pour les clients du restaurant de s’inquiéter. Dès que leur employé a mentionné avoir été en contact avec une personne ayant la COVID-19, l’employé a été retiré du travail.