Un Jeannois s’attaquera à l’Everest

Nicolas Boily s'attaquera au mont Everest le 3 avril. En cinq ans, il a gravi les six montagnes les plus élevées des sept continents. S’il réussit cette montée, il aura complété ce que les alpinistes appellent le Défi des sept sommets.

Nicolas Boily devait tenter l'ascension de l'Everest au début de l'année, mais la pandémie l'a forcé à repousser son voyage d'un an. L'idée de partir l'enthousiasme au plus haut point, même s'il y a plusieurs raisons d'avoir peur.

J'ai fait l'Aconcagua, je montais et en me levant la tête, j'ai vu quelqu'un qui était décédé, qui était attaché là. J'ai vu des gens avec les mains noires, j'ai vu des gens qui nous suivaient et qui ont été obligés de partir , se remémore-t-il.

Nicolas Boily a gravi l'Aconcagua en mars 2017. Photo : Crédit photo: Nicolas Boily

Conscient que sa famille consent à de grands sacrifices pour lui permettre de vivre ses aventures, Nicolas Boily ne prend aucun risque. Sa conjointe, Josée Lessard, sait qu'il respectera ses limites.

Il va se pousser, mais il ne dépassera pas ses limites. Même s'il est à 500 mètres du sommet, s'il sent qu'il y a un petit quelque chose qui cloche, il va redescendre , confie-t-elle.

Vivre en montagne

Les défis ne manquent pas lors d'une expédition en montagne. Chaque jour, le confort de la maison s’éloigne un peu plus.

Tu arrives, il fait froid. Souvent tu as un peu d’humidité sur toi alors tu te mets à geler. C’est là que tu installes ta tente, tu fais bouillir ton eau, tu installes ton sac de couchage, tu te couches, tu gèles à peu près deux à trois heures et après tu es parti pour la nuit , relate-t-il pour illustrer une fin de journée typique.

Nicolas Boily a gravi le Denali en mai 2019. Photo : Crédit photo: Nicolas Boily

Malgré les dangers potentiels, il tente l'aventure, chaque fois, pour jouir des sentiments exaltants que lui offre la montagne.

Quand je vais avoir fait le mont Everest, c'est sûr que je vais verser quelques larmes. [...] La montagne, c'est un exutoire. Tout le stress du quotidien et la vie rapide que nous avons, aujourd'hui, tu ne peux pas avoir ça. Ce feeling, là-bas, il n'en a pas Nicolas Boily

Préparation

Le terrain de jeux de Nicolas Boily se trouve au Mont Lac-Vert à quelques minutes de chez lui. Il s'y rend régulièrement pour pratiquer différentes disciplines. Chaque semaine, le passionné investit entre 12 et 14 heures, souvent aux côtés de sa conjointe et de sa fille qui le soutiennent.

Selon l'alpiniste, il ne faut pas être un triathlète pour pouvoir accomplir de tels exploits. L'importance de la force mentale représente, à ses yeux, la plus importante sphère à maîtriser.

Je dirais que c'est 90% mental et 10%, autant que ça. Tu ne peux pas partager tes peur avec personne. Tu ne peux pas partager tes problèmes , affirme-t-il.

La facture du téléphone satellite utilisé pour garder contact avec sa conjointe constitue, d'ailleurs, une grande part du coût de ses voyages.

Josée, c’est mon contact avec la réalité. Si je n’étais pas capable de lui parler tous les jours pour vider mes émotions et me donner l’énergie que ça me prend pour aller me coucher, je pense que je ne serais pas capable de faire mes montagnes. Ça ne se fait pas tout seul, ça se fait vraiment en équipe , témoigne-t-il.

Nicolas Boily doit utiliser des équipements spécialisés lors de ses ascensions en haute altitude. Photo : Crédit photo: Nicolas Boily

Avant de partir, un soin particulier est accordé à l'ensemble du matériel nécessaire à sa montée. Le poids de chaque item est calculé pour éviter une surcharge. Pour chaque section d'une montagne, un ensemble différent est utilisé.

En raison de la forte lumière présente en haute altitude, le port des lunettes spécialisées est capital. Elles empêchent les rétines des yeux des grimpeurs de geler. Il arrive même que des alpinistes deviennent aveugles.

La naissance d’un rêve

Ce projet un peu fou de monter l’Everest est apparu à l’esprit du sportif après avoir écouté un reportage à ce sujet.

Je voyais les grimpeurs avec leurs bonbonnes d'oxygène et je me suis dit que je voulais faire ça , dit-il.

L'entraînement a débuté peu de temps après et sa première ascension a été réalisée en 2016, celle du mont Elbrouz. Autodidacte, le grimpeur a tout appris au fur et à mesure de ses expéditions, cumulant parfois plus d'une tentative pour atteindre un sommet.

Historique des sommets