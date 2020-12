Sans eau courante depuis une semaine, Ekuanitshit souhaite du renfort

Distribuer l’eau potable et non-potable aux 700 résidents et gérer le relogement des plus vulnérables s’ajoutent à la liste de tâches du comité des mesures d’urgence d’Ekuanitshit.

On a demandé s'il y avait des Rangers disponibles pour nous aider. Ça va être important qu’on aille d’autres ressources parce que les gens au niveau local, on les utilise au maximum et la fatigue ne les aide pas. Il faut distribuer de l’eau : ce sont trois bouteilles d’eau [par maison] qu’il faut embarquer et débarquer. On fait 130 maisons en plus des blocs , explique le chef de la communauté Jean-Charles Piétacho.

Le comité des mesures d'urgence est déjà sollicité depuis dix mois et tout le monde pensait se reposer le 24 décembre, mais l'événement malheureux est arrivé! Jean-Charles Piétacho, chef d'Ekuanitshit

Les Rangers d'Ekuanitshit sont déjà mobilisés indique par ailleurs le chef Piétacho.

Travaux en cours

Un spécialiste est arrivé lundi soir pour prêter main-forte aux équipes en place.

Des travaux d’excavation sont en cours et l’équipe sur place pense avoir décelé la source du problème.

Les travaux sont toujours en cours pour localiser et réparer le bris d'aqueduc. Photo : Gracieuseté - Monique Mestokosho

Ils ont quand même trouvé certains secteurs dans les rues qui avaient l’air problématiques et là, ils ont commencé à creuser et ils ont creusé ce matin et ils vont creuser toute la journée pour vérifier si c’est vraiment dans cette rue là. La firme qui est venue a détecté quelque chose en dessous [sur le réseau d'aqueduc] , raconte la directrice générale d’Ekuanitshit, Monique Mestokosho.

Les réparations et les tests de qualité de l’eau pourraient cependant prendre encore plusieurs jours.

À l’heure actuelle, près de 200 résidents ont été relogés à Havre-Saint-Pierre ou à Longue-Pointe-de-Mingan en attendant la réparation et le retour de l'eau.

Le bris a été repéré le 24 décembre en fin de journée.