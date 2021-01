Des personnalités franco-ontariennes partagent leurs souhaits pour 2021

Certaines personnalités, parmi les plus connues de la francophonie ontarienne, ont accepté de revenir sur cette année hors du commun. Elles formulent également des vœux pour 2021.

Jeanne Françoise Mouè, directrice générale de La Maison d’hébergement pour femmes francophones de Toronto

Depuis une vingtaine d’années, Jeanne Françoise Mouè est au service des femmes ontariennes. L’année 2020 a inévitablement été chargée en émotions pour la directrice de La Maison qui a dû témoigner de la solitude et de l’isolement des femmes avec lesquelles elle travaille au quotidien.

Si la pandémie de COVID-19 a mis à l’épreuve le genre humain , mentionne Mme Mouè, son bilan de l’année brille malgré tout de par la solidarité et la force qui ont transpiré de ce défi .

Jeanne Françoise Mouè dirige le seul refuge pour femmes francophones à Toronto. Photo : Radio-Canada

Je suis convaincue qu’ensemble, nous sortirons plus forts , insiste-t-elle. Puisse 2021 nous apporter de meilleurs moments pour travailler pour un monde meilleur, juste, égalitaire et harmonieux.

Caroline Mulroney, ministre des Transports et des Affaires francophones d'Ontario

Caroline Mulroney a vécu une année particulièrement éprouvante. 2020 a été une année remplie de moments très difficiles pour nous tous, mais le pire moment sur le plan personnel était lorsque mon père [Mme Mulroney est la fille de l'ancien premier ministre du Canada Brian Mulroney, NDLR] a été hospitalisé dernièrement , explique-t-elle.

Caroline Mulroney est la ministre des Transports et des Affaires francophones d'Ontario. Photo : Caroline Mulroney

Malgré cette année difficile, Caroline Mulroney entrevoit une lueur d’espoir en cette fin d’année dont elle espère la concrétisation en 2021. Le meilleur moment de 2020 a été l’arrivée du vaccin contre la COVID-19. [...] Mon souhait le plus cher est de voir la fin de la COVID-19 , ajoute-t-elle.

Stef Paquette, chanteur-auteur-interprète

L'artiste franco-ontarien Stef Paquette tournera la page sur 2020 avec le cœur en deuil après le décès de son grand ami Louis-Philippe Dion . Malgré ce moment qu’il considère le plus difficile de l’année, il se console à l’idée qu’aucun membre de sa famille et ami.e.s n’est tombé malade ou testé positif à la COVID-19.

Stef Paquette est un artiste franco-ontarien. Photo : Stef Paquette

Pour l’année 2021, Stef Paquette souhaite à tous la motivation, parce que ça part de là que vous vouliez vous remettre en santé ou que vous cherchiez le bonheur , croit-il. Et si vous l’avez perdu, je vous souhaite de la retrouver en 2021 et que vous atteigniez tous les buts que vous vous donnez dans la nouvelle année.

François Nono, président de l'Association des communautés francophones de l'Ontario de Windsor-Essex-Chatham-Kent

Pour François Nono, 2020 a été une année sous le signe de l’adaptation particulièrement avec la mise en place du confinement et des mesures barrières . La COVID-19 a forcé son association à se réinventer en effectuant des événements virtuels.

L’un de ses plus beaux moments de l’année a été le lever du drapeau franco-ontarien qui a eu lieu virtuellement. La pandémie n’a en effet rien enlevé à la fierté de la communauté dont le drapeau a été hissé à plusieurs endroits en septembre à travers la province.

François Nono est président de l'Association des communautés francophones de l'Ontario de Windsor-Essex-Chatham-Kent. Photo : Radio-Canada / Lisette Leboeuf

M. Nono souhaite à toute la communauté franco-ontarienne de Windsor-Essex-Chatham-Kent beaucoup de bonheur, de prospérité et surtout une bonne santé . Qu’enfin tout le monde puisse surmonter la période de la pandémie en respectant les mesures barrières , affirme-t-il.

Anne Vinet-Roy, présidente de l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens

L’année 2020 a été marquée par de nombreuses luttes sociales, y compris dans le milieu de l’éducation franco-ontarienne. Ce qui est difficile à gérer, c'est le volet humain de tout ce que le milieu de l'éducation vit depuis de nombreux mois , raconte Anne Vinet-Roy. Le fait que le gouvernement continue de faire la sourde oreille aux besoins réels du milieu scolaire [...] c’est épuisant et parfois décourageant.

Anne Vinet-Roy est la présidente de l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens. Photo : Anne Vinet

Malgré les contrecoups de la pandémie, Mme Vinet-Roy garde la tête haute et confie que le travail d’équipe est sans aucun doute un point fort au sein de l’organisme dans les circonstances actuelles.

Elle souhaite à tous une année 2021 à la hauteur de leurs espoirs et de leurs rêves et partage ses pensées les plus sincères avec les personnes pour qui le temps des Fêtes est difficile, pour toutes sortes de raisons.

Michel Bénac, chanteur et leader du groupe franco-ontarien LGS

Pour Michel Bénac, les premiers mois de la pandémie ont été synonymes d’inconnu. J’ai eu peur pour mes enfants, pour moi, pour ma carrière , confie-t-il. La COVID-19 ne l’a toutefois pas empêché de goûter aux petits plaisirs de la vie. Mon meilleur moment en 2020 a été quand j’ai réalisé que tout allait être okay , ajoute le chanteur.

Michel Bénac est déguisé en père Noël pour le clip officiel de la chanson C comme ça (Fa La La), sortie en décembre 2020. Photo : Michel Bénac

Avec sa famille, la pandémie a forgé de nouvelles habitudes, en revisitant notamment les classiques d’Halloween. On a créé de nouvelles traditions que nos enfants ont adorées et qu’on va absolument répéter , mentionne M. Bénac. Sur scène, il se réjouit aussi d’avoir eu la chance de partager sa passion en offrant plusieurs spectacles en format ciné-parc cette année.

Pour 2021, Michel Bénac souhaite à tous de la patience et de la bonne humeur. C’est sûr qu'on n'est pas encore sorti du bois, mais on commence à voir la lumière au bout du tunnel , rassure-t-il.

Carol Jolin, président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario

La pandémie n’a en rien épargné le secteur communautaire en Ontario. Pour Carol Jolin, le pire moment de 2020 a été le sondage qui révélait que 11 % de nos organismes communautaires risquaient de fermer leurs portes d’ici les Fêtes , indique-t-il. À l’inverse, son meilleur moment a été le fait d’avoir pu sécuriser 4,5 millions pour aider ces mêmes organismes .

Carol Jolin est président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Photo : Carol Jolin

Après cette année crève-cœur pour le milieu communautaire, M. Jolin partage un vœu d’espérance. Que [nos organismes] puissent recommencer à faire à 100 % ce qu’ils font de mieux : faire vibrer notre belle francophonie en Ontario , déclare-t-il.