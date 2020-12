L'Océanic échange le défenseur Isaac Belliveau aux Olympiques de Gatineau

Isaac Belliveau était l'un des membres de l'Équipe d'étoiles des recrues de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) l'an dernier.

Avec 53 points en 62 parties, le jeune hockeyeur est le deuxième meilleur pointeur parmi les défenseurs du circuit.

Isaac Belliveau est échangé aux Olympiques en compagnie de l'attaquant de 20 ans, Andrew Coxhead et du gardien de 19 ans, Matthew Dunsmoor.

Le gardien de but Matthew Dunsmoor a lui aussi été échangé (archives). Photo : IFTEN REDJAH

En retour, l'Océanic met la main sur le joueur de 20 ans Evan MacKinnon, le gardien de but de 17 ans Gabriel Boissonneault et sur trois choix de sélection, dont deux de première ronde en 2021 et 2022 et un autre choix de deuxième tour en 2022.

L'échange d'Isaac Belliveau, originaire de Magog, permet ainsi à l'Océanic de renflouer son coffre de choix de repêchage après avoir investi beaucoup lors de la troisième et dernière saison d'Alexis Lafrenière à Rimouski, en 2019-2020.

Le joueur vedette a depuis été repêché dans la Ligue nationale de hockey (LNH) par les Rangers de New York.

En conférence téléphonique mercredi après-midi, le directeur-gérant et entraîneur-chef de l'Océanic, Serge Beausoleil, a affirmé à ce sujet que, l'an dernier, [l'Océanic] a engrangé des dépenses de l'ordre de près de huit choix de première ronde en joueurs et en choix pour le dernier coup pour Lafrenière qui était au sommet de sa carrière junior.

Serge Beausoleil, l'entraîneur-chef de l'Océanic, dit qu'il est toujours difficile de se départir de joueurs auxquels l'équipe s'est attachée (archives). Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

Serge Beausoleil rappelle qu'il est toujours ardu de se départir de jeunes auxquels l'équipe s'est attachée.

Paticulièrement Belliveau qu'on aimait énormément et qui avait une attitude irréprochable, qui était bon à l'école. Quand on sélectionne un gars en début de 2e ronde comme ça et qu'on peut aller rechercher l'équivalent de près de trois choix de 1ere ronde, ce sont des choses auxquelles il faut penser , poursuit-il.

Par ailleurs, Serge Beausoleil a confirmé que l'attaquant tchèque Adam Raska, qui participe actuellement au Championnat du monde de hockey junior à Edmonton, rejoindra finalement Rimouski à la conclusion de l'événement au début du mois de janvier.

Aussi, le gardien de but originaire d'Amqui, Jonathan Labrie, se joindra à l'équipe au retour après le congé des Fêtes.

Avec les informations de René Levesque