Un combat en février pour le boxeur Mikaël Zewski?

Deux interrogations demeurent. Le promoteur devra évidemment au préalable obtenir l'autorisation de la santé publique. Le bilan des cas de COVID-19 est peu reluisant au Québec, mais un autre groupe de boxe de la province (Eye of the Tiger Management) a obtenu, plus tôt cette année, la permission de reprendre ses activités sous étroite surveillance, en respectant un plan sanitaire bien étoffé.

Si nous avons l'autorisation d'aller de l'avant, Mikaël devrait se battre ce soir-là. Il a encore une petite douleur à une main, mais si tout va bien il fera son retour cette date-là , reconnaît Yvon Michel.

Le principal intéressé assure que sa main gauche ne devrait pas poser de problème. Elle prend du mieux tous les jours , observe-t-il.

Ce n'est pas une grosse blessure. Je n'ai pas de fracture, mais j'ai de la douleur quand je frappe. Je dois guérir. Depuis une semaine, ça s'est amélioré considérablement. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai eu des nouvelles pour un combat, mais ça s'est mis à guérir encore plus rapidement , rigole Zewski, qui se donne tout de même une autre semaine pour réévaluer la situation avec son médecin.

Le boxeur se dit d'ailleurs très optimiste d'obtenir le feu vert lui permettant d'amorcer son camp d'entraînement en prévision de ce combat.

Retomber sur ses pieds

Pour le résident de Bécancour, il s’agirait d'un premier duel depuis sa défaite crève-cœur de septembre, moment où il s'était incliné par K.-O. face à Egidijus Kavaliauskas. Deux ceintures de championnat étaient en jeu.

Ça s'est bien passé, ce combat, sauf un coup de poing! Il a fait un superbe combat. J'étais tellement enchanté et impressionné par sa performance. Malheureusement, il s'est fait jouer un tour, mais je pense qu'il a pris beaucoup d'expérience et de maturité lors de ce duel. On va tenter de le relancer rapidement , raconte Yvon Michel.

Zewski estime que cette soirée face à l'un des meilleurs au monde a fait de lui un meilleur athlète.

J'ai tout fait dans ce combat, sauf aller chercher la victoire. C'est un des tops au monde et je gagnais pratiquement tous les rounds. C'est un coup un peu chanceux de la part de mon adversaire qui a tout changé le combat, dit-il. Je regarde vers le futur, je me sens plus fort maintenant. On a travaillé sur certaines choses au gymnase. J'aimerais obtenir rapidement une autre opportunité face à l'un des meilleurs au monde.

Or, ce souhait devra attendre. Avec la pandémie, il est déjà acquis que GYM organisera une soirée de moindre envergure.

Dans les circonstances, ce sera un combat de deuxième niveau, mais j'ai encore beaucoup confiance en Mikaël et on va le relancer sur la scène internationale , promet Yvon Michel.

Quant à Zewski, il ignore l'identité de son prochain adversaire, mais affirme qu'il y a beaucoup de bons boxeurs canadiens invaincus qui pourraient être tentés de le défier afin de prouver leur valeur.

Le Groupe Yvon Michel aimerait bien le voir à l'œuvre près de chez lui, à Trois-Rivières, l'automne prochain. Le nouveau Colisée pourrait être le théâtre du retour de la boxe dans la cité de Laviolette.