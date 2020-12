Pause forcée pour la station de ski Le Valinouët

C’est très décevant. Depuis le 18 décembre, on avait eu l’occasion d'avoir pas mal de monde, des conditions intéressantes. La pluie et le redoux du 25 décembre ont vraiment fait mal à la montagne , indique le directeur marketing, Stéphane Leblond.

Fermé depuis le 25 décembre, Le Valinouët sera en mesure d’ouvrir ses pentes-écoles, jeudi. Le couvert de neige est mince, ce sera limite, mais on pourra, au moins, offrir ce secteur aux gens qui ont hâte de sortir et de prendre l'air , mentionne Stéphane Leblond.

Le microclimat qui entoure la station de ski située au cœur des Monts-Valin pourrait lui permettre d’obtenir, en l’espace d’une nuit, assez de neige pour accueillir les skieurs et les planchistes. Toutefois, la poudreuse n’est pas la neige espérée.

Il faut une bonne neige qui va coller, qui va être facile à travailler mécaniquement et assurer le fond, pour couvrir. Pour opérer de façon sécuritaire, on doit attendre encore pour la montagne, à partir du sommet , explique le directeur marketing.

La situation est désolante pour l’équipe du Valinouët qui est tributaire des conditions météorologiques.

Tant qu’on n’a pas les centimètres supplémentaires pour assurer la sécurité et une bonne base, on doit attendre. On peut être prêt à ouvrir dans deux jours comme dans cinq jours. C'est la beauté et ce qui est difficile à gérer à notre station , résume Stéphane Leblond.

De lourdes pertes

La période des Fêtes représente 25% du chiffre d’affaires annuel de la station de ski qui offre une neige 100% naturelle. Chaque journée fermée représente des milliers de dollars en pertes. À cela s'ajoutent les employés qui se retrouvent en pause forcée.

Pas une première

En 1995, la station de ski Le Valinouët a ouvert ses pentes qu’après le congé des Fêtes, soit le 2 janvier. Le directeur marketing, Stéphane Leblond, a souvenir qu’un redoux avait, il y a quelques années, forcé une pause de quelques jours pendant les Fêtes comme c'est le cas cette année.