Dawn Wells, Mary Ann dans Les joyeux naufragés, s’est éteinte

Dawn Wells est surtout connue pour son rôle dans la comédie de situation Les joyeux naufragés, qui a été diffusée à l’origine de 1964 à 1967 sur CBS. Les épisodes de la série ont par la suite été repris par de nombreux réseaux jusque dans les années 1990.

La série mettait en vedette quatre hommes et trois femmes bloqués sur une île déserte à la suite du naufrage de leur bateau.

Après le succès des Joyeux naufragés, Dawn Wells avait participé à plusieurs séries, notamment le feuilleton Amour, gloire et beauté et Alerte à Malibu. L’actrice a également pris part à plusieurs films et a connu une longue carrière sur scène. Elle a joué entre autres dans Les monologues du vagin et dans la pièce Passions tourmentées (Steel Magnolias).