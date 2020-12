La progression des cas de COVID-19 se poursuit au Centre-du-Québec

Le CIUSSS-MCQ rapporte mercredi 146 nouveaux cas sur son territoire, soit 112 au Centre-du-Québec, comparativement à 34 nouveaux cas en Mauricie.

Au cours des 24 dernières heures, on déplore trois nouveaux décès.

Du côté des hospitalisations, 43 personnes sont sur les lits d'hôpitaux, soit quatre de moins qu'hier et six personnes se retrouvent aux soins intensifs, un de plus que mardi.