Une dernière bordée de neige à prévoir en 2020

Il faudra sortir les pelles et les souffleuses une dernière fois cette année alors qu’Environnement Canada prévoit une accumulation de 15 à 20 centimètres de neige à Québec et dans les environs.

Ce système survole en ce moment le sud-ouest de la province, près de Lachute, et longera la Rive-Nord du fleuve jusqu’à la Côte-de-Beaupré. Près de Québec, il s’étendra aussi au-dessus de Lévis et de la Beauce.

L’accumulation sera rapide. Environnement Canada prévoit que le sommet de la tempête sera mercredi soir. Au petit matin, les flocons seront derrière nous.

Les météorologues soulignent que les vents seront faibles, en précisant que ce sera une tempête de neige, sans bourrasque ni rafale.

Une autre chute de neige est à prévoir samedi. Mais les récentes mises à jour indiquent qu’on peut s’attendre à une accumulation de 2 à 4 centimètres.

Les secteurs touchés par l’avertissement d'Environnement Canada sont : Bellechasse

Côte-de-Beaupré - L'Île d'Orléans

Lévis

Lotbinière

Portneuf

Québec

Saint-Lambert

Valcartier - Stoneham

Du côté des températures, ce sera doux. On annonce 0 °C jeudi, et -7 °C vendredi. Les premières semaines de janvier risquent d’être plus agréables, avec des températures au-dessus de la normale saisonnière.

Avec la collaboration de Maxime Denis