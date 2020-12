Un nouveau cas de COVID-19 dans une résidence pour aînés de Chibougamau

Dans ce milieu de vie pour personnes âgées, 5 personnes ont été infectées.

Les résidents doivent actuellement s'isoler dans leur chambre pour diminuer les risques de transmission du virus.

Le Centre régional de santé et de services sociaux (CRSSS) de la Baie-James indiquait mercredi en après-midi attendre les résultats des opérations de dépistage des 27 et 28 décembre auprès des résidents et des employés de cette résidence et au Manoir Pierre Guénette à Chapais là où des éclosions avaient été signalées.

Le prochain état de la situation du CRSSS est prévu le 4 janvier.

Le Nord-du-Québec compte 9 cas actifs.