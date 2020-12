Livrer ou rester fermé au nouvel an : un dilemme financier pour les restaurateurs

Les restaurateurs sont habitués à faire salles pleines pour la soirée du Nouvel An. Cette année, en raison des mesures sanitaires liées à la COVID-19, les portes des restaurants sont closes et les salles vides.

Des menus à emporter spécial Nouvel An

Au Filistix, un restaurant philippin du centre-ville d'Edmonton, il fallait passer sa commande avant 20 heures mardi afin que l’équipe du restaurant ait le temps de préparer la nourriture et qu’elle soit prête pour être récupérée le soir du Nouvel An.

Le copropriétaire et chef du Filistix, Ariel del Rosario, a préparé un menu de quatre plats. Il s’est inspiré de plats philippins traditionnels et contemporains, ainsi que de la cuisine chinoise et indonésienne.

Les commandes se multiplient, mais Ariel del Rosario ne s'attend pas à recevoir autant de demandes que pour Noël. Noël est traditionnellement la fête la plus importante dans la culture philippine. Il ajoute que les menus de Noël, ainsi que les autres événements spéciaux, l'aident financièrement à surmonter la pandémie.

Nous avons reçu une très bonne réponse et nous sommes vraiment, vraiment reconnaissants que les habitants d'Edmonton soient venus et nous aient soutenus , déclare Ariel del Rosario en évoquant le nombre de commandes reçues pour les menus de Noël.

Le Franco-Albertain Normand Campbell s’est aussi lancé dans l'élaboration d'un menu gourmet à emporter pour Nouvel An.

À 64 ans, il est le propriétaire et chef du restaurant gastronomique Normand’s dans le centre d’Edmonton. Il dit que cela sera la première fois en 31 ans qu’il ne passera pas la soirée du Nouvel An dans la salle bondée de son restaurant.

D’habitude, pas moins de deux services de 60 à 70 personnes se succédaient le soir du 31 décembre. La soirée se terminait tard dans la nuit entre coupes de champagne et desserts prestigieux.

On faisait entre 115 et 130 personnes. La place était toute pleine de balounes, c’était toujours une grande affaire! Normand Campbell, propriétaire du restaurant Normand's

Cette année, il a confectionné un menu spécial pour deux personnes. On y trouve entre autres, un carré d’agneau, du filet mignon, des médaillons de chevreuil avec une sauce aux baies de Saskatoon. En dessert, on a le choix entre les traditionnelles mousses au chocolat et crèmes brûlées ou encore une compote de baies sauvages.

Pour l’instant, il a vendu 24 menus et espère recevoir encore une demi-dizaine de commandes. Il dit que les habitués du restaurant le soutiennent et veulent que le restaurant puisse continuer d’exister.

On reste fermé!

La salle du restaurant The Radiant a Banff, fermée au public. Photo : Radio-Canada / Alexis McKeown

Pour Christian Dubois, un des 5 copropriétaires du tout nouveau restaurant The Radiant à Banff, la réalité est différente par rapport aux grandes villes.

Il a décidé de garder le restaurant fermé jusqu’à ce que les salles de son établissement puissent rouvrir.

On a fait un peu de livraisons au courant du mois de mai 2020, mais cela n’a vraiment pas valu le coup pour nous. Christian Dubois, copropriétaire du restaurant The Radiant

Il explique que les touristes représentent la clientèle principale des restaurants de Banff. On est juste 8000 habitants à temps plein à Banff. En temps normal, c’est plus de 4 millions de touristes par an qui viennent ici , dit-il.

Il ajoute que c’est difficile pour les 100 restaurants de Banff de faire de la livraison de nourriture. Il n’y a tout simplement pas assez de clientèle locale.

Les restaurants font [des plats à emporter] pour garder leurs employés autant qu’ils le peuvent, mais [...], je ne vois pas grand monde qui fait de l’argent , ajoute Christian Dubois.

Les copropriétaires de The Radiant, à Banff, ont hâte de pouvoir rouvrir leur salle de restaurant et de reprendre leur programmation de spectacles de cabaret. De gauche à droite : B. Watson, Sebastian Hutchings, Christian Dubois, Dagny Dubois. Photo : Radio-Canada / Stephanie Grant

Au restaurant The Radiant, c’est d’habitude une petite quarantaine de personnes qui y travaillent à temps plein ou à temps partiel. Elles se retrouvent aujourd’hui sans emploi.

Christian Dubois espère que le vaccin contre la COVID-19 sera bientôt là et que les touristes vont recommencer à affluer à Banff. Il a hâte de pouvoir reprendre sa programmation de spectacles de cabaret, associée à son service de restauration.