Un mois de janvier sans alcool au profit de la recherche sur le cancer

Au passage du Nouvel An, les Britanno-Colombiens qui voudront prendre une pause d’alcool pourront faire d’une pierre deux coups en s’associant avec la Fondation du cancer de la province pour amasser des fonds servant à la recherche et aux soins.

La campagne Lose the Booze, une expression rimée qui signifie laisse tomber l’alcool , invite les participants à récolter des dons tandis qu’ils ne consommeront aucune boisson alcoolisée pendant tout le mois de janvier.

Depuis des années, la campagne de santé publique d'envergure internationale Dry January, ou « janvier sobre », profite des résolutions de désintoxication qui peuvent parfois suivre des abus de consommation survenus pendant les Fêtes.

Au Québec, un mois sans alcool avec modération

Au Québec, le défi 28 jours sans alcool se vit plutôt en février.

Organisé par la Fondation Jean Lapointe, il permet certaines exceptions aux participants, qui peuvent choisir de ne pas boire d'alcool du lundi au jeudi, de s'abstenir du vendredi au dimanche, s'ils ne veulent pas éviter de consommer pendant tout le mois de février.

Ce type de campagne de sociofinancement n’est pas sans rappeler Movembre, un événement annuel visant à sensibiliser la population aux maladies masculines, notamment le cancer de la prostate. Chaque mois de novembre, les hommes qui se laissent pousser la moustache amassent des fonds pour la recherche.

Au cours des six dernières années, Lose the Booze a amassé plus de 340 000 $ pour la Fondation du cancer de la Colombie-Britannique, une somme importante pour le développement de la recherche et les soins prodigués aux personnes atteintes de la maladie.