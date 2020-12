Les ventes de feux d’artifice explosent à Winnipeg où les feux du Nouvel An sont annulés

Les feux d'artifice habituels du réveillon du Nouvel An n'auront pas lieu cette année au port historique de la Fourche.

Cette annulation entraîne une explosion des ventes au détail, selon la directrice des ventes de la compagnie Archangel Fireworks, Candice Mitchell.

Toute personne qui veut installer et faire exploser des feux d’artifice à Winnipeg doit se prémunir d'un permis auprès de la Ville.

Les procédures, incluant cette étape d'acquisition de permis, ne semblent pas avoir freiné les amateurs à vouloir colorer le ciel.

Nous avons constaté une augmentation du nombre de personnes qui n’ont jamais tiré de feux d’artifice avant et qui se lancent pour la première fois. Candice Mitchell, directrice des ventes de la compagnie Archangel Fireworks

On a vu ça pour la Fête du Canada, et maintenant on le voit pour le Nouvel An , ajoute Candice Mitchell.

La compagnie Archangel Fireworks prodigue des conseils de sécurité aux débutants concernant la manipulation des feux d'artifice. Les employés expliquent aussi aux clients comment obtenir une présentation personnalisée dans le ciel, précise Candice Mitchell.

Conditions à respecter

Les gens qui ne résident pas dans la capitale manitobaine doivent contacter les autorités locales de leur municipalité pour connaître les règlements.

La Ville de Winnipeg énumère les mesures de sécurité à prendre  (Nouvelle fenêtre) lors de la manipulation des feux d’artifice sur son site Internet.

L'endroit où les feux d'artifice sont déclenchés doit être à au moins 30 mètres (100 pieds) de toute structure. Plusieurs propriétés résidentielles sont exclues en raison de cette restriction.

Si la personne ne possède pas la propriété, elle doit obtenir le consentement écrit du propriétaire avant de déclencher des feux d'artifice.

Il faut s’assurer qu'il n'y a pas de fils aériens, de branches ou d'autres obstacles dans le ciel.

Il est nécessaire de garder un seau d'eau, un tuyau d'arrosage ou un extincteur à proximité pour pouvoir éteindre les feux d'artifice au besoin.

Personne ne peut déclencher des feux d'artifice dans un bâtiment ou un véhicule ni dans une rue ou un lieu public.

Le port de lunettes est obligatoire

Il ne faut pas allumer des feux d’artifice si les conditions météorologiques indiquent beaucoup de vents.

Les feux d’artifice doivent être entreposés dans un endroit frais et sec, à l'abri des enfants.

Ailleurs sur le web : Demande de permis auprès de la Ville de Winnipeg  (Nouvelle fenêtre)

Selon les informations d’Orinthia Babb