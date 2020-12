COVID-19 : éclosion dans une unité adjacente au Manoir Les Générations de Rimouski

Cette unité est adjacente à la résidence pour aînés Le Manoir Les Générations, mais est tout de même indépendante de cette dernière.

Trois employés de l'unité ont eux aussi reçu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19. Tous les résidents et les employés de l'unité ont été dépistés.

Par communiqué, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux précise que l' UTRFUnité transitoire de réadaptation fonctionnelle offre normalement des soins et des services adaptés aux besoins de personnes âgées vulnérables dont la situation médicale est stabilisée après un séjour hospitalier, mais pour qui le retour à domicile est incertain ou compromis en raison d’incapacités fonctionnelles.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux indique que les résidents et le personnel du Manoir Les Générations subiront un test de dépistage jeudi par mesure préventive étant donné sa proximité avec l'unité touchée. Ces tests seront effectués à la résidence pour aînés.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ajoute que les visites sont également suspendues au Manoir Les Générations jusqu'à nouvel ordre, à l’exception des proches aidants significatifs ou pour cause humanitaire.

Un comité de gestion des éclosions et les équipes de prévention et contrôle des infections ont été déployées dans l' UTRFUnité transitoire de réadaptation fonctionnelle et des mesures additionnelles de protection additionnelles y ont été mises en place, toujours selon le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux .

Plus de détails à venir...