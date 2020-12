Une classe de maternelle en forêt à Notre-Dame-des-Bois

On a commencé par jouer dehors le matin après une formation sur le jeu libre extérieur et après un an, on avait envie d'aller plus loin. Je suis tombée sur un reportage de TV5 sur l'école en forêt dans les pays scandinaves. J'ai eu envie de faire ça, j'en ai parlé à Sandra [sa collègue]. Elle a dit go! , explique Geneviève Beaulieu, l’une des deux enseignantes des élèves de quatre et cinq ans.

De là, on a fait des démarches, on a trouvé une forêt , poursuit-elle.

La destination était déjà évidente, puisqu’un terrain boisé se situe à deux pas de l'école. En file, les élèves n’ont qu’à traverser une rue pour arriver dans leur salle de classe extérieure.

Une fois arrivées, les enseignantes laissent les enfants s’éparpiller sur le terrain balisé et jouer librement.

Ils s'amusent, ils créent leurs jeux. Nous on est juste là à les observer, à les regarder , explique Sandra Manning, l'autre responsable du groupe.

Les enfants sont encouragés à créer toutes sortes d'univers ensemble, et les échanges sont valorisés.

On voit que les enfants sont heureux, qu'ils parlent plus. [...] On voit que ça apporte à nos petits qui ont plus de difficultés, à ceux qui sont plus timides , ajoute-t-elle.

Tout le monde va selon ses capacités et tout le monde s'améliore en forêt. Il n'y a pas de compétition. Sandra Manning, enseignante

La forêt permet aussi aux enfants de pratiquer leur motricité fine. Les modules de jeux dans les cours d'école, tout est prévu : mettre la main ici, le pied là... Ici, ils travaillent leur équilibre, leur force, ils doivent s'ajuster aussi à la nature , note-t-elle.

Dans l’implantation de ce projet, les enseignantes ont aussi trouvé des habits pour tous les enfants, et récolté des dons pour acheter une tente prospecteur avec un poêle à bois, où les enfants prennent leur collation.

Les enseignantes ont récolté des dons pour acheter cette tente prospecteur avec un poêle à bois, où les enfants prennent leur collation. Photo : Radio-Canada

Le tout fait le grand bonheur des parents de cette classe, qui n'y voient que du positif pour leur enfant.

Elle est plus autonome, elle est plus débrouillarde , rapporte la mère d’une de ces élèves de maternelle.

On est dans une époque de jeux vidéo et de tablettes, mais non, elle veut aller jouer dehors de plus en plus , se réjouit-elle.

Bientôt, ce ne seront pas que les élèves de maternelle qui bénéficieront de l'initiative. D'autres professeurs de l'École de la Voie-Lactée et de la Commission scolaire des Hauts-Cantons ont demandé à rejoindre l'aventure.

