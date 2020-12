La Baie ne peut rouvrir ses magasins en Ontario

La chaîne avait déposé sa contestation devant les tribunaux le 10 décembre.

La Baie soutenait qu'il était injuste que ses succursales soient restreintes aux commandes à emporter et aux livraisons à Toronto et dans la région de Peel à cause du confinement, alors que d'autres grandes surfaces comme celles de Walmart, de Costco et de Canadian Tire pouvaient rester ouvertes.

La Baie notait que ces géants vendaient nombre de produits non essentiels aussi offerts dans ses magasins.

Dans un jugement rendu le 23 décembre, la Cour supérieure de l'Ontario tranche en faveur du gouvernement Ford, mais ajoute que le « bien-fondé et l'efficacité » des restrictions provinciales sont « discutables ».

La Cour note également que les consignes sanitaires pourraient être en porte-à-faux avec l'objectif de limiter la propagation de la COVID-19.

La Baie soutenait en cour que la fermeture des commerces jugés non essentiels menait simplement à la concentration des acheteurs dans les magasins toujours ouverts, accroissant le risque de contacts entre clients.

Ni la chaîne ni le gouvernement n'ont commenté le jugement.

Le gouvernement Ford a imposé un confinement provincial le 26 décembre.

La première journée du confinement à Toronto à la fin novembre, La Baie avait ouvert son magasin de la rue Queen au centre-ville sous le prétexte que l'un des étages abrite une épicerie, avant de fermer la succursale en raison du tollé populaire.

Avec la collaboration de Jean-Philippe Nadeau